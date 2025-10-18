Teréz anya vagy iskoláslány? Britney Spears legújabb videója ismét aggodalmat váltott ki

Britney Spears ismét gondoskodott róla, hogy a rajongói ne unatkozzanak: az énekesnőt az utóbbi időben egymást érik a különös, sokakat megdöbbentő Instagram-videói. A legújabb bejegyzése azonban még a korábbiaknál is több kérdést vet fel.

Britney Spears ismét nagy port kavar az Instagramon közzétett bejegyzésével Fotó: Zuma/ Northfoto

Britney Spears vajon örökre elveszett?

A videóban az énekesnő különböző alkalmakon rögzített táncait vágta össze, miközben a leírásban sajátos üzenetet osztott meg követőivel:

A gyerekeim 15 éve Szent Teréz anyaként ismernek — anya volt a nővér… Én vagyok a lány, te vagy a szülő!!! Tisztázzuk ezt, tanárnő… Bejöhetek az órádra, mami? Rajtam van az iskoláslány egyenruhám… Menjünk előbb vásárolni!

A poszt szövege igencsak zavarbaejtő, és ismételten aggodalomra ad okot: vajon mit akar ezzel üzenni az énekesnő? Önironikus játék, szimbolikus megfogalmazás – vagy valami egészen más?

Egy dolog biztos: Britney körül ismét fokozódik az aggodalom. Az utóbbi hetekben egykori párja is megszólalt, azt állítva, hogy az énekesnő furcsán viselkedett, sőt, volt rá példa, hogy éjszaka, a gyerekei szobájában állt késsel a kezében.

Britney csak egy újabb performansz részeként próbálja kifejezni magát – vagy arról van szó, hogy újra elveszíti a kontrollt saját élete felett?