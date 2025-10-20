„Agykárosodást szenvedtem": Britney Spears kitálalt az évtizedek sérüléseiről

Britney Spears vasárnap tért vissza az Instagramra az egyik legszokatlanabb posztjával, miután volt férje, Kevin Federline robbanásszerű vádakat fogalmazott meg ellene. A 43 éves énekesnő egy lóháton készített fotót osztott meg magáról, kísérő szövegében a 2014-es Disney-filmre, a Maleficentre hivatkozott, és azt állította, hogy „agykárosodást szenvedett”.

Britney Spears reagált volt férje vádjaira Fotó: Zuma/ Northfoto

Britney Spears ellentmond Kevin Federline állításainak

Az énekesnő posztja Federline You Thought You Knew című, október 21-én megjelenő emlékiratát követi, amelyben azt állítja, hogy Britney megütötte fiukat, Preston-t, aki ma 20 éves. Britney képviselői azóta hevesen tagadták a volt férj állításait. Az emlékiratban Federline azt is állítja, hogy Preston és testvére, Jayden, az éjszaka közepén arra ébredtek, hogy anyjuk ott áll az ajtóban egy késsel a kézében. Emellett több más nyugtalanító vádat is megemlített.

A hátam… a pengéim… a szárnyaim… emlékezz a Maleficent című filmre, annyira hihetetlen film!!!!

- írta Instagram-posztjában az énekesnő.

Később a történet fonalát is fejtegette: „A szárnyai szentek voltak, így a király nem vehette el őket… nem mintha ennek bármi köze lenne hozzám, de hihetetlenül érdekesnek találom…”

Britney utalt saját emlékiratára is, The Woman in Me-re is, amelyben a gondnoksága alatt átélt traumás időszakról mesél.

Higgyétek el, rengeteg mindent nem osztottam meg a könyvemben, és még most is vannak dolgok, amiket elrejtettem, mert hihetetlenül fájdalmasak és szomorúak… Érzem a testemben a logikát és a tudatosságot, mert egy részem teljesen megsemmisült, öt hónapig nem tudtam táncolni vagy mozogni

- írta Britney.

Az énekesnő folytatta gondolatait: „Úgy érzem, elvették a szárnyaimat, és agykárosodást szenvedtem, százszázalékosan… Természetesen túl vagyok ezen a nehéz időszakon az életemben, és hálás vagyok, hogy élek.”

Közvetlenül Federline emlékiratára is reagált, az énekesnő úgy érzi volt férje és mások is profitálnak belőle, majd megerősítette, hogy mindennél jobban szereti gyermekeit, és soha nem tenne semmit, ami ártana nekik.