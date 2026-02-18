„Az orvosok azt mondták, nyújtózkodjak, aztán medenceamputációra volt szükségem”

Egy nő, akinek az orvosok azt mondták, hogy nyújtson a fájdalma enyhítésére, végül a világ legritkább amputációjára kényszerült egy szörnyű diagnózis után. A medenceamputáció az utolsó megoldás volt.

A csontrák miatt medenceamputációra volt szükség Fotó: Photographer: Dragos Condrea / freepik.com

A medenceamputáció rendkívül drasztikus beavatkozás

Courtney Echerd fájdalmat érzett a bal lábában, de sem ő, sem az orvosa nem tulajdonított ennek különösebb jelentőséget egészen addig, amíg egy második gyógytornászati vizsgálaton számottevő rugalmasságcsökkenést nem tapasztaltak. Ekkor vett észre egy kis csomót a derekán.

A 30 éves amerikai nőt röntgenre és MRI-re küldték, majd onkológushoz utalták – ahol később oszteoszarkómát, egy csontrákot diagnosztizáltak nála. Courtney lesújtó hírt kapott, miszerint a lábát nem lehet megmenteni, és amputálni kell, beleértve a medencéje egy részét is, ami a legritkább amputációnak számít.

A medenceamputáció egy rendkívül drasztikus, életmentő sebészeti beavatkozás, amely során az alsó végtagot a medencecsont egy részével vagy egészével együtt távolítják el. Ez a legmagasabb szintű alsóvégtag-amputáció, amelyet akkor alkalmaznak, ha más kezelési mód már nem lehetséges.

Nincsenek szavak arra, hogy mennyire megrémültem. Azt hittem, csak néhány hónapig kemoterápiás kezelést kapok, kibírom, és visszatérek a régi életemhez. Arra sosem gondoltam, hogy az amputáció szóba jöhet

Courtney-nak azt mondták, hogy a kemoterápia után fogják megtudni, hogy amputálni kell-e a lábát vagy sem. A kezelés után azonban egyértelművé vált, hogy teljes amputációra, úgynevezett hemipelvektómiára lesz szükség. Erre 2024 januárjában került sor, alig több mint két évvel azután, hogy egészségügyi problémái elkezdődtek.

Az életem minden aspektusa megváltozott, és úgy értem, hogy minden. Annyi mindent kell gyászolni a jelenemmel és a jövőmmel kapcsolatban

A fiatal nőnek családja segít a mindennapi feladatok ellátásában, de reméli, hogy egy nap visszanyeri önállóságát - írja a Mirror.