RETRO RÁDIÓ

Vészhelyzet: műteni kellett a mozgólépcsőn megsérült Csutit

A ’90-es években nagy sikerrel futó, orvosi televíziós sorozat, azaz a Vészhelyzet hangulatát idézi a TV2 új, állatorvosi reality műsora. A Vészhelyzet az állatkórházban főszereplői azonban – ahogy az a címből is kiderül – az állatok, akik könnyen szenvedhetnek balesetet olyan szituációkban is, amikor ez fel sem merül a szerető gazdikban.

Megosztás
Szerző: GUY
Létrehozva: 2026.01.24. 14:30
állatorvos állatkórház kutya

Egy, az ember számára ártalmatlannak tűnő szituáció egy kutyus számára igenis életveszélyes lehet! Erre remek példa Csuti esete, ami a TV2 január 11-én indult állatorvosi realityjében, a "Vészhelyzet az állatkórházban" következő részében tűnik majd fel. Csuti azért került a Budapesti Állatkórház éjszakai ügyeletére, mert becsípte a mancsát egy mozgólépcső.

vészhelyzet, állatkórház
Csuti egy mozgólépcsőn sodródott vészhelyzetbe. Fotó: TV2

Ártalmatlannak tűnő mozgólépcsőzésből vészhelyzet

A Csutiéhoz hasonló balesetek sajnos nagyon gyakoriak az ebeknél. Ha ugyanis ők rosszul lépnek le a mozgólépcsőről, akkor a szerkezet becsípheti a mancsukat vagy a körmüket. Épp ezért az egyik tanulsága Csuti esetének az, hogy 

jobb, ha a gazdik a mozgólépcsőn ölbe veszik a kutyust vagy még jobb, ha inkább liftben viszik kedvenceiket!

Csuti szerencsés kutyus, mert törést nem látunk a röntgenfelvételeken, úgyhogy valószínűleg csak a lágy szövetek sérültek, de az a baj, hogy tényleg cafatokra szabdalta a mozgólépcső szegénynek a lábát

 – állapítja meg az éjszakai ügyeletet ellátó Mihályi Vivien doktornő.

állatkórház
Mihályi Vivien doktornő és asszisztense kezelték Csuti sérüléseit. Fotó: TV2

Olyannyira, hogy majd egy óra telik el, mire össze tudja fércelni a kutyus mozgólépcsőn szerzett sebeit. Ezt egy antibiotikumos kezelés követi majd, ami alatt az állatorvosok folyamatosan ellenőrizni fogják a kutyus állapotát, 10 nap múlva pedig kiszedik a varratokat.

Csuti és gazdija ezúttal megúszták a mozgólépcsős kalandból adódott vészhelyzetet, de a kutyus története intő példa lehet minden kutyabarát számára, hogy lehetőség szerint érdemes kerülniük a mozgólépcsőt. 

Hogy milyen állapotban távozott Csuti és szerető gazdija az állatkórházból és milyen esetekkel találták még szembe magukat az ott dolgozók, az kiderül a TV2 vasárnap 18 óra 55 perckor kezdődő, Vészhelyzet az állatkórházban című műsorából. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu