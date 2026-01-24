Vészhelyzet: műteni kellett a mozgólépcsőn megsérült Csutit
A ’90-es években nagy sikerrel futó, orvosi televíziós sorozat, azaz a Vészhelyzet hangulatát idézi a TV2 új, állatorvosi reality műsora. A Vészhelyzet az állatkórházban főszereplői azonban – ahogy az a címből is kiderül – az állatok, akik könnyen szenvedhetnek balesetet olyan szituációkban is, amikor ez fel sem merül a szerető gazdikban.
Egy, az ember számára ártalmatlannak tűnő szituáció egy kutyus számára igenis életveszélyes lehet! Erre remek példa Csuti esete, ami a TV2 január 11-én indult állatorvosi realityjében, a "Vészhelyzet az állatkórházban" következő részében tűnik majd fel. Csuti azért került a Budapesti Állatkórház éjszakai ügyeletére, mert becsípte a mancsát egy mozgólépcső.
Ártalmatlannak tűnő mozgólépcsőzésből vészhelyzet
A Csutiéhoz hasonló balesetek sajnos nagyon gyakoriak az ebeknél. Ha ugyanis ők rosszul lépnek le a mozgólépcsőről, akkor a szerkezet becsípheti a mancsukat vagy a körmüket. Épp ezért az egyik tanulsága Csuti esetének az, hogy
jobb, ha a gazdik a mozgólépcsőn ölbe veszik a kutyust vagy még jobb, ha inkább liftben viszik kedvenceiket!
Csuti szerencsés kutyus, mert törést nem látunk a röntgenfelvételeken, úgyhogy valószínűleg csak a lágy szövetek sérültek, de az a baj, hogy tényleg cafatokra szabdalta a mozgólépcső szegénynek a lábát
– állapítja meg az éjszakai ügyeletet ellátó Mihályi Vivien doktornő.
Olyannyira, hogy majd egy óra telik el, mire össze tudja fércelni a kutyus mozgólépcsőn szerzett sebeit. Ezt egy antibiotikumos kezelés követi majd, ami alatt az állatorvosok folyamatosan ellenőrizni fogják a kutyus állapotát, 10 nap múlva pedig kiszedik a varratokat.
Csuti és gazdija ezúttal megúszták a mozgólépcsős kalandból adódott vészhelyzetet, de a kutyus története intő példa lehet minden kutyabarát számára, hogy lehetőség szerint érdemes kerülniük a mozgólépcsőt.
Hogy milyen állapotban távozott Csuti és szerető gazdija az állatkórházból és milyen esetekkel találták még szembe magukat az ott dolgozók, az kiderül a TV2 vasárnap 18 óra 55 perckor kezdődő, Vészhelyzet az állatkórházban című műsorából.
