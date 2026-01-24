Vészhelyzet: műteni kellett a mozgólépcsőn megsérült Csutit

Egy, az ember számára ártalmatlannak tűnő szituáció egy kutyus számára igenis életveszélyes lehet! Erre remek példa Csuti esete, ami a TV2 január 11-én indult állatorvosi realityjében, a "Vészhelyzet az állatkórházban" következő részében tűnik majd fel. Csuti azért került a Budapesti Állatkórház éjszakai ügyeletére, mert becsípte a mancsát egy mozgólépcső.

Csuti egy mozgólépcsőn sodródott vészhelyzetbe. Fotó: TV2

Ártalmatlannak tűnő mozgólépcsőzésből vészhelyzet

A Csutiéhoz hasonló balesetek sajnos nagyon gyakoriak az ebeknél. Ha ugyanis ők rosszul lépnek le a mozgólépcsőről, akkor a szerkezet becsípheti a mancsukat vagy a körmüket. Épp ezért az egyik tanulsága Csuti esetének az, hogy

jobb, ha a gazdik a mozgólépcsőn ölbe veszik a kutyust vagy még jobb, ha inkább liftben viszik kedvenceiket!

Csuti szerencsés kutyus, mert törést nem látunk a röntgenfelvételeken, úgyhogy valószínűleg csak a lágy szövetek sérültek, de az a baj, hogy tényleg cafatokra szabdalta a mozgólépcső szegénynek a lábát

– állapítja meg az éjszakai ügyeletet ellátó Mihályi Vivien doktornő.

Mihályi Vivien doktornő és asszisztense kezelték Csuti sérüléseit. Fotó: TV2

Olyannyira, hogy majd egy óra telik el, mire össze tudja fércelni a kutyus mozgólépcsőn szerzett sebeit. Ezt egy antibiotikumos kezelés követi majd, ami alatt az állatorvosok folyamatosan ellenőrizni fogják a kutyus állapotát, 10 nap múlva pedig kiszedik a varratokat.

Csuti és gazdija ezúttal megúszták a mozgólépcsős kalandból adódott vészhelyzetet, de a kutyus története intő példa lehet minden kutyabarát számára, hogy lehetőség szerint érdemes kerülniük a mozgólépcsőt.

Hogy milyen állapotban távozott Csuti és szerető gazdija az állatkórházból és milyen esetekkel találták még szembe magukat az ott dolgozók, az kiderül a TV2 vasárnap 18 óra 55 perckor kezdődő, Vészhelyzet az állatkórházban című műsorából.