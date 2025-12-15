Ungár Anikó és Leila: egyedülálló a kapcsolatuk

Ungár Anikó körül mindig voltak kutyák, azonban idővel az ölebeket felváltották a nagyobb házőrzők. Leila tizenkét éve él Anikóval és a kedvesével, és öt éve kapja az ízületvédő készítményeket – derül ki a Hot! magazin képes összeállításából. Ennek oka az, hogy Anikó több kutyusától is a diszplázia miatt volt kénytelen örök búcsút venni.

Ungár Anikó kisgyermek korától kezdve rajong a kutyákért, Leilához különleges kapcsolat fűzi

Fotó: Gábor Zoltán/Hot! magazin

Ungár Anikó: „Leila azonnal odarohant hozzám”

Leilát Király Gábor találta egy hirdetésben, és amikor Szegedről megérkezett Anikóhoz, azonnal odarohant hozzá, és leült elé. Leila azóta is nagyon kommunikatív, olyan kapcsolatot alakított ki Anikóval, ami a gazdi szerint egyedülálló.

A tizenkét éves Leila a mai napig imád játszani Fotó: Gábor Zoltán/Hot! magazin

Olykor figyelmesebb mint egy ember

A kutya Anikóval fekszik le, és őrzi őt az ágy mellett, de az éjszakát természetesen a saját helyén tölti. Aztán reggel megjelenik, és együtt ébred a családdal. Amikor bemegy a hálószobába, mindig figyel arra, hogy véletlenül se ébresszen fel senkit.

Leila gazdáját árnyékként követi Fotó: Gábor Zoltán/Hot! magazin

Ungár Anikó: „A kutya nélkül nem megyek sehová”

Amikor Anikó megismerkedett a férjével, Ferenczi Tiborral, azt mondta neki, hogy vagy a kutyákkal együtt költöznek, vagy nem megy sehová. Mint mondja, közölte vele, hogy ha ez kérdés, bele se kezdjenek a kapcsolatba. Ungár Anikó férje azóta imádja a kutyákat, hogy megismerkedett a bűvésszel.

Leila sok időt tölt a házban is Fotó: Gábor Zoltán/Hot! magazin

Ungár Anikó bűvész sokszor főz levest Leilának, mert a kutyus nagyon szereti a hasát. Van egy „csonti” doboza, amiben sárgarépát tartanak, az az egyik kedvence. A domináns kutyától az állatorvos is tart egy kicsit, de ha Anikó elmagyarázza az ebnek, hogy most jól kell viselkedni, akkor kenyérre lehet kenni.