Ungár Anikó becsempészte a kutyáját Japánba
A művésznő saját bevallása szerint nyolc éves kora óta kutyákkal él. Volt, amelyikhez Ungár Anikó annyira ragaszkodott, hogy mindenhová magával vitte, sőt be is csempészte Japánba.
Ungár Anikó hallani sem akart arról, hogy szeretett uszkárjától, Tomi kutyától akárcsak egy napra is elválasszák, ezért úgy döntött, egyszerűen úgy tesz, mintha a kutya ott sem lenne vele a repülőtéren.
„Nyolc éves korom óta kutyákkal élek, és mindegyiket imádtam valamiért” – kezdte az örökifjú Ungár Anikó.
Ahhoz soha nem ragaszkodtam, hogy a kutyának legyen valami pedigréje, mert úgy gondolom, nem ez számít.
Tomit, a fekete uszkáromat, Spanyolországból kaptam ajándékba, és mindig magammal vittem a fellépésekre is.”
Ungár Anikó hallani sem akart a karanténról
Ungár Anikó második férje, egykori menedzsere, egy alkalommal Japánba szerződött le, ahová csak hosszú hónapos karanténidő után jöhet be a kutya. A ma is csinos bűvész erről hallani sem akart. Azonban megszületett a mentőötlet, ami a karanténidőt két hétre csökkenti.
„Baronits Zsolttal kitaláltuk, hogy összerakok egy műsorszámot, amiben Tomi is szerepel. Ez volt az egyetlen módja annak, hogy a kutya ne töltsön több hónapot nélkülem a karanténban. Úgy gondolom, ezt nem csak én, hanem az uszkár sem viselte volna jól, hiszen mindig mindenhová követett. Azonban amikor készülődtünk a leszálláshoz, nem volt szívem meghozni ezt a döntést.
Tomit beraktam egy kézi poggyászba, a kabátomat pedig elegánsan ráraktam a táskára.
Megkérdeztem a pilótát, hogy jelentik-e kötelezően, ha egy kutya utazik a fedélzeten, mire azt a választ kaptam, hogy nem feltétlenül. Cinkosan rákacsintottam, és mondtam neki, hogy akkor most sem bánnám, ha ez nem történne meg.”
Ungár Anikó kutyája hazafelé már okmányokkal utazott
A vámkezelésnél gyorsan haladtak, mert nem nagyon akartak foglalkozni a rengeteg dobozzal, illúzióládákkal. Azonban Anikót és férjét a szervezők részéről kidelegált személy is várta a repülőtéren, aki hangosan odakiáltott nekik: „Kutya nincs?”
„Azt hittem azonnal elájulok, de nem volt idő a sopánkodásra. Gyorsan válaszoltam neki, hogy kutya oké, és szerencsémre ez a rövidke beszélgetés senkinek nem tűnt fel. Természetesen arra is volt tervünk, hogyan hagyjuk el Japánt. Míg ott voltunk, elmentünk, és csináltattunk Tominak papírokat. Egyszerűen azt mondtuk, hogy valakitől ajándékba kaptuk” – mesélte el lapunknak Ungár Anikó.
