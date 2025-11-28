Ungár Anikó becsempészte a kutyáját Japánba

Ungár Anikó hallani sem akart arról, hogy szeretett uszkárjától, Tomi kutyától akárcsak egy napra is elválasszák, ezért úgy döntött, egyszerűen úgy tesz, mintha a kutya ott sem lenne vele a repülőtéren.

Ungár Anikó saját bevallása szerint nem tudna kutya nélkül élni (Fotó: Markovics Gábor / Metropol)

„Nyolc éves korom óta kutyákkal élek, és mindegyiket imádtam valamiért” – kezdte az örökifjú Ungár Anikó.

Ahhoz soha nem ragaszkodtam, hogy a kutyának legyen valami pedigréje, mert úgy gondolom, nem ez számít.

Tomit, a fekete uszkáromat, Spanyolországból kaptam ajándékba, és mindig magammal vittem a fellépésekre is.”

Ungár Anikó és Baronits Zsolt nagyon szerették Tomi kutyát, Japánba is magukkal vitték (Fotó: Ungár Anikó)

Ungár Anikó hallani sem akart a karanténról

Ungár Anikó második férje, egykori menedzsere, egy alkalommal Japánba szerződött le, ahová csak hosszú hónapos karanténidő után jöhet be a kutya. A ma is csinos bűvész erről hallani sem akart. Azonban megszületett a mentőötlet, ami a karanténidőt két hétre csökkenti.

„Baronits Zsolttal kitaláltuk, hogy összerakok egy műsorszámot, amiben Tomi is szerepel. Ez volt az egyetlen módja annak, hogy a kutya ne töltsön több hónapot nélkülem a karanténban. Úgy gondolom, ezt nem csak én, hanem az uszkár sem viselte volna jól, hiszen mindig mindenhová követett. Azonban amikor készülődtünk a leszálláshoz, nem volt szívem meghozni ezt a döntést.

Tomit beraktam egy kézi poggyászba, a kabátomat pedig elegánsan ráraktam a táskára.

Megkérdeztem a pilótát, hogy jelentik-e kötelezően, ha egy kutya utazik a fedélzeten, mire azt a választ kaptam, hogy nem feltétlenül. Cinkosan rákacsintottam, és mondtam neki, hogy akkor most sem bánnám, ha ez nem történne meg.”

Tomi kutyát mindenki a család tagjaként kezelte, szerette (Fotó: Ungár Anikó)

Ungár Anikó kutyája hazafelé már okmányokkal utazott

A vámkezelésnél gyorsan haladtak, mert nem nagyon akartak foglalkozni a rengeteg dobozzal, illúzióládákkal. Azonban Anikót és férjét a szervezők részéről kidelegált személy is várta a repülőtéren, aki hangosan odakiáltott nekik: „Kutya nincs?”

„Azt hittem azonnal elájulok, de nem volt idő a sopánkodásra. Gyorsan válaszoltam neki, hogy kutya oké, és szerencsémre ez a rövidke beszélgetés senkinek nem tűnt fel. Természetesen arra is volt tervünk, hogyan hagyjuk el Japánt. Míg ott voltunk, elmentünk, és csináltattunk Tominak papírokat. Egyszerűen azt mondtuk, hogy valakitől ajándékba kaptuk” – mesélte el lapunknak Ungár Anikó.