Figyelmeztetést adott ki az állatorvos: ezek a jelei annak, hogy a kedvencedet megviseli a hideg

A napokban évek óta nem látott mennyiségű hó hullott hazánkban, mialatt a hőmérséklet is drasztikusan lecsökkent, ez pedig a háziállatainkat is nagyon megviselheti. Az orrfolyástól kezdve a fagyos mancsokon át a teljes kihűlésig a hideg időjárás számtalan különféle egészségügyi problémát okozhat kedvenceinknek. A Medivet, amely az Egyesült Királyságban országszerte nyújt állatorvosi ellátást, nemrég elárulta, mik azok a korai jelek, amiket könnyű figyelmen kívül hagyni, valamint olyan kulcsfontosságú tünetekre is figyelmeztettek a hideg időjárás idején, amelyek komolyabb bajra utalhatnak.

A hideg kedvenceinket is nagyon megviselheti, épp ezért nem árt az odafigyelés

Fotó: Carly Mackler/unsplash.com/Képünk illusztráció

Jelek, amelyek arra utalnak, kedvencedet kezdi nagyon megviselni a hideg

Az egyik legnyilvánvalóbb figyelmeztető jel a reszketés, miután – az emberekhez hasonlóan –, ez az akaratlan reakció olyankor indul be az állatoknál, amikor a szervezet a maghőmérséklet csökkenését érzékeli. A nyöszörgés vagy vonyítás ugyancsak egyértelmű tünete annak, hogy a kedvenced nem érzi jól magát, valamint a szokatlan álmosság is azt jelezheti, valami nincsen rendben. Akadnak azonban olyan tünetek is, amelyeket könnyű figyelmen kívül hagyni, pedig akár sürgős beavatkozást is igényelhetnek. A további figyelmeztető jelek, amelyek arra utalnak, hogy a kedvencedet kezdi nagyon megviselni a hideg, az az állandó, könnyező szem, a túlzott tüsszögés, az orrfolyás, de akár a száraz bőr is.

Dr. Rhian Littlehales, a Medivet klinika irányítási igazgatója arra hívta fel a figyelmet, a kihűlés, avagy hipotermia reális veszélyt jelent azoknál a háziállatoknál, amelyek túl sokáig tartózkodnak kint a hidegben.

A hipotermia – amikor a testhőmérséklet vészesen alacsonyra csökken –, specifikus tünetei közé tartozik a sápadt ajak és íny, az alacsony energiaszint és a koordináció elvesztése. A hidegrázás is egy intő jele lehet, ugyanakkor ez váratlanul meg is szűnhet a háziállatoknál, amint a testhőmérsékletük kritikusan alacsony szintre csökkent.

Dr. Littlehales szerint az egyik módja annak, hogy megóvd a kedvencedet a hideggel szemben, az az, ha kabátot adsz rá a zord időkben.

Ha a kedvencednek rövid vagy vékony a szőrzete, jó ötlet lehet kabátot adni rá, hogy legyen, ami melegen tartja. Amikor havazik vagy esik az eső, miután beengedted a házba, szárítsd meg alaposan a háziállatod bundáját és mancsait, hogy felmelegítsd őket

– tette hozzá, majd ezután a jég veszélyeire is figyelmeztetett.

A jeges körülmények megnehezítik a talajon való tapadás fenntartását is, ami ahhoz vezethet, hogy a kedvenced megcsúszhat és sérüléseket, például rándulásokat vagy akár töréseket is szenvedhet, különösen, amikor nem vagy a közelében, hogy vigyázz rá

– hívta fel rá a figyelmet az orvos, aki ezt követően azt tanácsolta a gazdáknak, ne hagyják a háziállataikat egyedül kóborolni odakint, amikor hidegre vagy jegesre fordul az idő, illetve ügyeljenek arra is, nem sántít-e a kedvencük, vagy nincsenek-e fájdalmai. Továbbá, a hosszas kinttartózkodás helyett érdemes inkább gyakran, rövid időre kiereszteni az állatokat, majd utána alaposan ellenőrizni a mancsukat, nincsenek-e rajtuk sérülésnyomok – tudniillik az útfelverődés okozta kavics és a fagyálló is problémákat okozhat.

Ajánlott a mancsokat meleg vízzel megmosni, miután beengedtük őket a házba, hogy biztosan ne maradjanak rajtuk maradványok. Ezeknek a vegyszereknek a lenyelése nagyon károsak lehetnek a háziállatokra, különösen a macskákra, mivel már kis mennyiség is veseelégtelenséget, sőt halált is okozhat, ezért ügyelj arra, hogy ne kerüljenek a bundájukra, vagy ne nyalják le a mancsukról

– magyarázta el dr. Littlehales, aki végezetül az oltások fontosságára hívta fel a figyelmet, ami megóvhatja a kedvenceket a téli megbetegedésekkel szemben.

Ajánlott, hogy a gazdik beoltassák a macskáikat influenza ellen. A kiscicáknak kezdetben két oltásból álló kúrára és éves emlékeztető oltásokra van szükségük az immunitás fenntartásához. A kutyákat nyolchetes kortól évente kennelköhögés ellen is be lehet oltani

– tette hozzá az orvos, a Daily Mail beszámolója szerint.