Súlyos baleset érte a népszerű műsorvezető lányát a Formula–E-pályán

Súlyos, nagy sebességű balesetet szenvedett Richard Hammond lánya a Formula– E egyik különleges futamán. A fiatal influenszer komolyabb sérülés nélkül megúszta az esetet, műsorvezető apja azonban nagyon megrémült.

Híres műsorvezető lánya csapódott a falnak a Formula–E-versenyen

A műsorvezető a BBC-n futó nagy sikerű Top Gear házigazdája volt, amit Jeremy Clarksonnal és James Mayjel együtt vezetett. Ezenfelül műsorvezetője volt a Magyarországon a Discovery Channelen futó Brainiac és a Viasat 6-on futó Lehetetlen küldetés című sorozatnak is.

A híresség lánya, Izzy Hammond az influenszerek számára létrehozott Evo Series-ben állt rajthoz, ahol ismert személyiségek és tartalomgyártók versenyeznek elektromos Formula–E-autókkal. A látványos műsorban komoly tempót diktálnak a pilóták, így a legkisebb hiba is súlyos következményekkel járhat.

Az 56 éves Richard Hammond számára különösen ijesztő lehetett a hír, hiszen ő maga is kétszer került életveszélyes helyzetbe korábbi balesetei során. 2006-ban egy brutális ütközés után két hétig kómában feküdt, majd 2017-ben ismét súlyos karambolt szenvedett, amelyből csodával határos módon épült fel.

A mostani incidens során Izzy a 13-as kanyarban csapódott a falnak, a Lola csapatautó pedig totálkárosra tört. A baleset látványos és ijesztő volt, ám szerencsére a fiatal influenszer sértetlenül szállt ki a roncsból.

A csapatrádión keresztül az volt hallható, amint Izzy többször is megnyugtat mindenkit: „Jól vagyok, jól vagyok.” A szakemberek azonnal ellenőrizték az állapotát, majd a biztonsági autó érkezése után az orvosi vizsgálatokat is elvégezték. A történtek ellenére komoly sérülésről nem érkezett jelentés. Amikor arról kérdezték, hogy mi történt, Izzy azt mondta, nem tudta megállítani az autót és amikor megpróbált fékezni, befordult a kanyarba – írja a The Sun.