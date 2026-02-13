Csak egy kis bizsergést érzett a karjában, ekkor már életveszélyben volt

Először csak egy apró bizsergést érzett, állapota azonban gyorsan rosszabbra fordult. El sem tudod hinni, hogy mi állt az életveszély hátterében.

Sokáig nem tudta, hogy életveszélyben van

Fotó: Teeramet Thanomkiat / EyeEm / Getty Images

Peta Rance szenvedélyes futó volt, hetente többször is lefutott 5 kilométert. A 40 éves nő azért kezdett el futni, hogy fittebb legyen, miután magas vérnyomást diagnosztizáltak nála. Az egészségi állapota azonban hirtelen romlani kezdett, amikor nyilalló fájdalmat érzett a karjában, állapota életveszélyessé vált.

Észre sem vette, hogy életveszélyben van

Azt hittem, teljesen őrültek, akik azt mondták, hogy szívrohamom van

– mondta Peta.

Csak 38 éves voltam, ilyen korban nem kap az ember szívrohamot. Legalábbis ezt gondoltam. Elkezdtem rettegni, hogy meg fogok halni. A könnyeim potyogtak, és semmi másra nem tudtam gondolni.

A nő élete akkor változott meg tragikusan, amikor a magas vérnyomása miatt egy másik fogamzásgátló szert írtak fel neki. Sokáig azután is minden a normális kerékvágásban zajlott. 2023 áprilisában azonban takarítás közben hirtelen rosszul lett.

Váratlanul kimerültnek érezte magát, enyhe hányingert érzett. Mivel hetekig kihagyta szokásos futásait, mert nem érezte jól magát, az édesanya úgy döntött, egy rövid kör talán jót tehet majd. Futás közben azonban hirtelen bizsergés futott végig a bal karján.

A bizsergést mellkasszúrás, majd hányinger követte. Tablettát vett be a tünetek enyhítésére, de ezek alig használtak. Peta ekkor kezdett igazán aggódni, amikor a macskája, Winnie szokatlan módon nyugtalankodni kezdett körülötte, és nem tágított mellőle.

Ez egyáltalán nem volt rá jellemző. Arra gondoltam, talán próbál mondani nekem valamit. Egyre rosszabbul lettem, és felhívtam a 111-et. Azonnal elindítottak egy mentőt

– mesélte.

Nem akartam, hogy feleslegesen pazarolják az idejüket, ezért azt mondtam, ne is jöjjenek. De mire a mentősök megérkeztek, már egyből kórházba vittek.

A kórházban megerősítették, szívinfarktust kapott. Bár ezt nem erősítették meg egyértelműen, nagy valószínűséggel a fogamzásgátló tabletta cseréje miatti hormonális változások, valamint a magas vérnyomás miatt lett rosszul.