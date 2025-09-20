RETRO RÁDIÓ

„Ez nem tészta, ez büntetés!” – Meghan Markle receptje kemény kritikát kapott

Harry herceg feleségét nem kímélték. Meghan Markle Netflix-sorozatát sokan lehúzzák.

Szerző: CJA
Létrehozva: 2025.09.20. 11:00
meghan markle recept tészta Netflix Harry herceg sorozat

Meghan Markle sorozatának legújabb évada igencsak kiverte a biztosítékot a nézőknél. Most éppen a hercegné egyik receptjét kritizálják.

Meghan Markle receptje kemény kritikát kapott
 Meghan Markle receptje kemény kritikát kapott (Fotó: AFP)

A Netflix With Love, Meghan (Szeretettel, Meghan) című sorozatának új évadában Markle ígérete szerint sokkal őszintébb pillanatokat láthatunk. Az első évadot ugyanis korábban erősen bírálták, mondván: hiányzik belőle az autentikusság.

Sajnos a mostani évad sem nyerte el mindenki tetszését, sokan még mindig túl mesterkéltnek tartják a sorozatot.

Meghan Markle receptje miatt kitört a káosz

Meghan Markle egy epizódban megosztott egy skillet spaghetti, azaz serpenyős spagetti nevű fogást, amely száraztésztából, fetából, cseresznyeparadicsomból és kelkáposztából áll, a hozzávalókat pedig – forró vízzel – egyetlen serpenyőben főzi össze. Bár egyesek viccesnek találták a fogást, az olasz nézők egyenesen gasztronómiai büntetésként jellemezték a receptet.

Ez nem tészta, ez büntetés!

– szól az egyik sommás vélemény.

Ráadásul több kritikus is azt állítja, hogy Meghan nem saját ötleteket mutat be, hanem más gasztrobloggerek látványos receptjeit vette kölcsön. Külön kiemelték a hasonló gyümölcsrendezést és az angol influenszereknél már látott dizájnelemeket.

A közösségi média természetesen nem kegyelmezett: kommentek százai támadják Meghant mondván, hogy valójában sosem főz, az ételek pedig, amik a műsorban láthatók, inkább csak jól fotózhatók, de nem ehetők. Egyesek szerint a receptek vagy túl bonyolultak egy átlagos háziasszony számára, vagy épp ellenkezőleg, túlságosan leegyszerűsítettek és ötlettelenek.

A sorozatot ért kritikákra Meghan is reagált:

Elismerem, hogy voltak olyan döntések, amikkel nem mindenki ért egyet. De ennek a műfajnak a sajátossága, hogy mindig ki vagyunk szolgáltatva a nézői elvárásoknak

– mondta a hercegné, akinek szavait a life.hu idézte.

@dannylovespasta

Try the Meghan Markle Pasta! She doesn’t really give an exact recipe, but after watching what she does, here’s my writeup of her Single Skillet Spaghetti Recipe: 1. Bring 3 1/2 cups water to a boil in a tea kettle. Meanwhile, slice 2 cups cherry tomatoes in half. Add them to a skillet along with 3 cloves minced garlic. Drizzle generously with olive oil and sprinkle with salt. 2. Add 1 pound spaghetti to the skillet, and then cover with the zest of 1 lemon. Chop the stems of 2 to 3 pieces of Swiss Chard or Lacinato Kale and add them to the skillet. 3. Add the boiling water to the skillet, cover, and then cook over medium-high heat for about 6 minutes. Remove the cover, then the leaves of your chard or kale, loosely chopped. Cook for another 4 to 5 minutes, until the pasta is al dente. 4. Remove from the heat and add in a pinch of red pepper flakes, 1/2 cup arugula, and 1/2 cup freshly grated Parmesan. Toss together and serve.

♬ original sound - Danny Loves Pasta

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
