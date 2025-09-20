„Ez nem tészta, ez büntetés!” – Meghan Markle receptje kemény kritikát kapott

Harry herceg feleségét nem kímélték. Meghan Markle Netflix-sorozatát sokan lehúzzák.
Meghan Markle sorozatának legújabb évada igencsak kiverte a biztosítékot a nézőknél. Most éppen a hercegné egyik receptjét kritizálják.
A Netflix With Love, Meghan (Szeretettel, Meghan) című sorozatának új évadában Markle ígérete szerint sokkal őszintébb pillanatokat láthatunk. Az első évadot ugyanis korábban erősen bírálták, mondván: hiányzik belőle az autentikusság.
Sajnos a mostani évad sem nyerte el mindenki tetszését, sokan még mindig túl mesterkéltnek tartják a sorozatot.
Meghan Markle egy epizódban megosztott egy skillet spaghetti, azaz serpenyős spagetti nevű fogást, amely száraztésztából, fetából, cseresznyeparadicsomból és kelkáposztából áll, a hozzávalókat pedig – forró vízzel – egyetlen serpenyőben főzi össze. Bár egyesek viccesnek találták a fogást, az olasz nézők egyenesen gasztronómiai büntetésként jellemezték a receptet.
Ez nem tészta, ez büntetés!
– szól az egyik sommás vélemény.
Ráadásul több kritikus is azt állítja, hogy Meghan nem saját ötleteket mutat be, hanem más gasztrobloggerek látványos receptjeit vette kölcsön. Külön kiemelték a hasonló gyümölcsrendezést és az angol influenszereknél már látott dizájnelemeket.
A közösségi média természetesen nem kegyelmezett: kommentek százai támadják Meghant mondván, hogy valójában sosem főz, az ételek pedig, amik a műsorban láthatók, inkább csak jól fotózhatók, de nem ehetők. Egyesek szerint a receptek vagy túl bonyolultak egy átlagos háziasszony számára, vagy épp ellenkezőleg, túlságosan leegyszerűsítettek és ötlettelenek.
A sorozatot ért kritikákra Meghan is reagált:
Elismerem, hogy voltak olyan döntések, amikkel nem mindenki ért egyet. De ennek a műfajnak a sajátossága, hogy mindig ki vagyunk szolgáltatva a nézői elvárásoknak
– mondta a hercegné, akinek szavait a life.hu idézte.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.