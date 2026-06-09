Mesterséges intelligencia használatával vádolják Meghan Markle-t

Meghan Markle-t azzal vádolják, hogy mesterséges intelligenciát használt az As Ever márkájának az építéséhez, miután az emberek különös hasonlóságokat véltek felfedezni egy Lil Olives nevű, San Franciscó-i székhelyű céggel. A 44 éves hercegné 2025 áprilisában indította el a márkáját, ami egybeesett a Netflix-sorozatának, a With Love, Meghan első évadának megjelenésével.

Meghan Markle márkájának a szövege mesterséges intelligenciával készült / Fotó: Getty Images / Hot! magazin

Durva kritikák érték Meghan Markle legújabb vállalkozását

Ahogyan azt a Substackon, a Paula Froelich: Uncensored oldalon megosztották, Meghan Markle-t mesterséges intelligencia használatával vádolták meg az As Ever márka hivatalos weboldalán közzétett nyilatkozata miatt, amely majdnem megegyezett a Lil Olives által kiadotthoz. A két nyilatkozatot azzal vádolják, hogy mindkettőben túlzottan megjelennek az alábbi kifejezések: csendes, lassú, szeretet, puha. Többek szerint ezek a szavak tökéletesen megegyeznek a mesterséges intelligencia által kedvelt szavaknak.

Paula Froelich: Uncensored így írt a felfedezésről: „Mindkét szöveg hangvétele, tartalma, és ami a legfontosabb, hogy milyen erősen kiváltotta nálam a hányingerérzetet, annyira hasonló volt, hogy úgy döntöttem, megmutatom őket az eredeti szerzőnek, a Google Gemini/Claude mesterséges intelligenciájának.”

Az eredményeket természetesen megosztották. És a Gemini a következő következtetésre jutott a két nyilatkozatot illetően:

„Az As Ever szövege szinte pontosan megegyezik a Lil Olives szövegével, amelyet épp most néztél meg, csupán királyi márkázási témára cserélték."

Meghan Markle-t már korábban is érték hasonló vádak, miután genfi beszédében a technológiára és a gyermekek biztonságára helyezte a hangsúlyt. Egy bennfentes szerint azon a szöveg szokatlanul kifinomult, ismétlődő és ritmikusan felépített benyomást keltett. A forrás hozzátette, hogy egyes kritikusok szerint a szöveg az AI-támogatott szövegszerkesztés jellegzetességeit hordozta magán – számolt be róla az Express.