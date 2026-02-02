Kínos pillanat: Kim Kardashian lánya, North West pénzt kér a követőitől

Kim Kardashian teljesen kiakadt, amikor lánya, Norht West pénzt kért követőitől a közösségi médiában. North, elképesztő 20,7 millió követővel büszkélkedhet a TikTok platformon, míg Instagramon körülbelül 1,8 millió követője van.

Kim Kardashian lánya pénzt kéreget? Fotó: NurPhoto via AFP

Kim Kardashian lánya már kéreget?

Kim csatlakozott North Westhez, egy Instagram élőzés erejéig, de nem nézte közben a kamerát, ehelyett az ujjait mozgatva tudatta, hogy jelen van a videóban. North láthatóan szerette volna, ha a világhírű édesanyja is látszódik a videóban.

Azt mondta: „Csak mutasd meg az arcod, mert... nem is tudom. Pénzt akarok!” Kim, aki nyilvánvalóan megdöbbent, így válaszolt: „Mi? Nem, mi nem kérünk... nem, nem, nem.”

Kim felvilágosította lányát, hogy nem a TikTokon liveozik, hanem az Instagramon, amely nem az a platform, ahol pénzt küldözgethetnek a követők.

Mindeközben a Mirror cikke szerint azt pletykálják, hogy Kim Kardashian a Forma1-es versenyzővel, Lewis Hamiltonnal jár. Kim és a versenyző évek óta jó barátok, állítólag üzenetet váltottak és együtt vacsoráztak Estelle Manorban. A valóságshow-sztár Los Angelesből repült magángéppel, Lewis utána egy órával érkezett repülőgéppel, amelyet a londoni Battersea helikopter-leszállóhelyen béreltek.

Egy forrás szerint Kim és Lewis testőrei a háttérből figyelték őket végig, hogy senki se zavarhassa őket. A páros évekkel ezelőtt ismerkedtek meg, akkor még mindkettejüknek párja volt. Kardashian és Hamilton, Kate Hudson szilveszteri partiján is részt vett, de külön távoztak az est végén a helyszínről.