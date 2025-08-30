Feltámadt Hamilton, de nem tudott meglepetést okozni

A papírforma szerint alakult a Forma–1-es Holland Nagydíj időmérője.
Oscar Piastri bizonyult a leggyorsabbnak a Holland Nagydíj időmérőjén, így ő rajtolhat majd az élről vasárnap Zandvoortban. A szoros csatában Lando Norris is közel volt, de végül nem tudta felülmúlni csapattársát. Az ausztrál 5. pole pozícióját szerezte idén, ezzel a szombati napokat tekintve visszavette a vezetést riválisától, és az egyéni világbajnokságban is ő áll még a dobogó tetején. Max Verstappen a 3. helyen végzett, így a hazai közönségnek is volt oka az örömre, és a futamra jósolt esőzés még kedvezhet neki.
Mindkét Ferrari versenyző nyögvenyelősen kezdte a hétvégét, viszont az szabadedzéseken kisebb meglepetésre Lewis Hamilton tűnt gyorsabbnak az olasz istálló pilótái közül, és összességében az időmérőn is az ő tempója tűnt jobbnak. A hétszeres világbajnok a Q3-ban viszont elmaradt csapattársától, Charles Leclerc-től, és csak a 7. helyről várhatja majd a futamot.
A rajtrács első sora tehát Lando Norris és Oscar Piastri nevével indul, mögöttük pedig Max Verstappen a harmadik. A hétvége legnagyobb kérdése továbbra is, hogy az időjárás beleszól-e a vasárnapi futamba, és ha igen, akkor ez melyik versenyzőnek kedveznek majd leginkább a nehezített körülmények.
