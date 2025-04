Gulácsi nagyon furcsa helyzetbe kerülhet, már folynak a tárgyalások

Miután Lőw Zsolt az őt faggató újságíróknak világossá tette, hogy csak a szezon végéig vállalta a „tűzoltómunkát”, egymást érik a hírek, pletykák az RB Leipzig következő szakvezetőjének kilétéről. A korábban legfőbb kiszemeltként kezelt Sebastian Hoeness ugyan szerződést hosszabbított Stuttgartban, de így is már féltucatnyi jelöltről tudni Gulácsi Péterék új edzőjéül.

Gulácsi (balra) és Orbán Willi nyártól új edzőt kapnak Fotó: Getty Images

A Sport Bild szerint a lipcsei klub spórolni kénytelen, miután az idei Bajnokok Ligája-bevételei (hát még az eredményei egy győzelem mellett hét vereséggel!) elmaradtak a várakozásoktól. A klubvezetők jelen állás szerint 20 millió euróval csökkentenék az évi 200 milliós bértömeget, de ha idén a BL-indulás sem jön össze, ennek a dupláját kell lefaragni a focisták fizetéséből. Ez nem csak a legtöbbet kereső játékosok – köztük a 6-6 millió eurós gázsit kapó Gulácsit és Orbán Willi – jövőjét, de az edzőkeresést is negatívan befolyásolhatja.

Olcsó edzőt keresnek Gulácsi főnökei

Az utóbbi hetekben favoritnak tűnt Oliver Glasnert a Crystal Palace-től, Thomas Frankot a Brentfordtól (vagyis két Premier League-középcsapattól) kéne kivásárolni; és a tavaly nyár óta munkanélküli Roger Schmidt sem olcsójános. Nehezen mozdítható Matthias Jaissle is, aki a szaúdi al-Ahli alkalmazottja. Így került a képbe két takarékosabb megoldás: a St. Pauli sokkal kisebb igényű trénere, Alexander Blessin, de leginkább a lista tetejére sorolt Danny Röhl, akit könnyebb lenne elcsábítani az angol másodosztályú Sheffield kispadjáról.

Utóbbi Hansi Flick jobbkeze volt a Bayern Münchennél és a német válogatottnál is, előtte viszont 2010-től nyolc évig Lipcsében dolgozott: videóelemzőtől Ralph Hasenhüttl pályaedzőjéig több poszton Lőw Zsolt kollégája volt. Az RB Live úgy tudja, a 35 éves szakember képességeit Jürgen Klopp (a Red Bull-futballrészleg szakmai vezetője), Oliver Mintzlaff (a főszponzor egyik ügyvezetője) és Marcel Schäfer lipcsei sportigazgató is nagyra becsüli. Ha a tárgyalások eredményre vezetnek, többek között azért is érdekes megoldás lehet a kinevezése, mert még sosem dolgozott élvonalbeli csapat vezetőedzőjeként – és mert csak egyetlen évvel öregebb a lipcsei keretben rangidős Gulácsi Péternél, aki így nagyon furcsa helyzetbe kerülne a klubnál, hiszen szinte vele egykorú vezetőedzővel dolgozhatna.