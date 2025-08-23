Messengeren jött a szomorú üzenet, rossz hírt kaptak a Fradi szurkolói

Hiába reménykedtek a Fradi szurkolói, nincs esély arra, hogy Ötvös Bence felépüljön a Bajnokok Ligája visszavágójára. A középpályás a Qarabag elleni első, 3-1-re elveszített meccsen sérült meg. A zöld-fehérek még 1-0-ra vezettek, amikor az első félidő legvégén kifordult a játékos bokája. A második játékrészben Ötvös hiánya nagyon meglátszódott.

A Fradi középpályását, Ötvös Bencét a szünet előtt kellett lecserélni / Fotó: Tumbász Hédi

A mérkőzés után a játékos mankóval hagyta el a stadiont. Már akkor sejteni lehetett, kevés az esély arra, hogy a szerdai visszavágón ott legyen Azerbajdzsánban. Most a klub sajtósainak Messenger-üzenetére válaszolt, mint mondta, napról napra javul a bokája, már sétálgatni is tud. Ebből az tűnik ki, hogy a Fradinak Ötvös nélkül kell csodát tennie. Mindenesetre a középpályás azt kérte a drukkerektől, higgyenek a csapatban, hogy meg tudják fordítani a párharcot.

Így juthat tovább a Fradi a BL-ben

A gárda a hazai 3-1-es vereség után nagyon nehéz helyzetben van. Mindenképpen nyerni kell Bakukban, de egygólos siker nem elég, kétgólos hosszabbítást jelenthet, ennél nagyobb arányú Fradi-győzelem pedig továbbjutást.