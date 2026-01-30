Orbán Viktor: Nem érdemes kötekedni Evelinnel!

Mint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor oldalán tűnt fel Gáspár Evelin. Most az is kiderült, miről beszélgettek hármasban Szijjártó Péterrel.

Gáspár Evelin megosztotta Orbán Viktorral, mennyi támadás érte őt az elmúlt időszakban Fotó: Metropol

Evelin megosztotta Magyarország miniszterelnökével, mennyi támadás érte őt az elmúlt időszakban, de véleménye szerint, ha valaki jól csinálja, amit csinál csak akkor piszkálják: „Ha nem csinálsz valamit jól, akkor nem fognak piszkálni” – mondta Evelin, hozzátéve, hogy az etnikuma miatt is gyakran bántották, még akkor is, amikor bokszolt (amin aztán Orbán Viktor is meglepődött).

Indul a kampány! Nem érdemes kötekedni Evelinnel, mindenkit lebokszol. Hajrá, Evelin!

– írta a kormányfő a humoros videóhoz, amelyet a közösségi médiában osztott meg.