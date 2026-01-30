Orbán Viktor: Nem érdemes kötekedni Evelinnel!
Gáspár Evelin megosztotta, mennyi támadás érte őt az elmúlt időszakban.
Mint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor oldalán tűnt fel Gáspár Evelin. Most az is kiderült, miről beszélgettek hármasban Szijjártó Péterrel.
Evelin megosztotta Magyarország miniszterelnökével, mennyi támadás érte őt az elmúlt időszakban, de véleménye szerint, ha valaki jól csinálja, amit csinál csak akkor piszkálják: „Ha nem csinálsz valamit jól, akkor nem fognak piszkálni” – mondta Evelin, hozzátéve, hogy az etnikuma miatt is gyakran bántották, még akkor is, amikor bokszolt (amin aztán Orbán Viktor is meglepődött).
Indul a kampány! Nem érdemes kötekedni Evelinnel, mindenkit lebokszol. Hajrá, Evelin!
– írta a kormányfő a humoros videóhoz, amelyet a közösségi médiában osztott meg.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre