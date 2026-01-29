Gulyás Gergely: csütörtöktől kézbesítik a nemzeti petíciót

Január 29-én, csütörtökön megkezdődik a nemzeti petíció kézbesítése. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter arról tájékoztatott, hogy Brüsszelben ma újabb ukrán pénzügyi igények kerültek napirendre.

Gulyás Gergely ismertette a kormányülésen meghozott döntéseket. Szóba került a csütörtökön elindult Nemzeti Petíció és a januári rezsistop részletszabályozása is

(Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)

Ukrajna uniós tagsága, brüsszeli pénzek – ezekről mondhatják el véleményüket a magyarok

Ma a Külügyek Tanácsán arról beszéltek, hogy az eddigi 1500 milliárd eurós ukrán igényen túl újabb ukrán pénzügyi igények kerültek napirendre a háború és Ukrajna finanszírozására. Ennek részleteiről Szijjártó Péter külügyminiszter fog tájékoztatást adni.

A kormány tárgyalta az Európai Unió Bíróságának döntését a drogliberalizáció és a kannabisz kapcsán. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, vannak ügyek, amiben Brüsszel az akaratát ránk akarja kényszeríteni, mint például a migráció, a gender, és a drog. Hangsúlyozta, hogy amíg nemzeti kormány van, ilyen nem lesz. Kiemelte, hogy Magyarországon a droggal szemben zéró tolerancia van.

Ukrajna uniós és NATO-csatlakozása terhet tesz a nyakunkba, ezért fontos, hogy a nemzeti petícióval az orosz–ukrán háború finanszírozására, Ukrajna tízéves támogatására, valamint a rezsiárak emelkedésére nemet mondjunk

– fogalmazott Gulyás Gergely, akinek szavait a Ripost idézte.

