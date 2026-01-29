RETRO RÁDIÓ

Gulyás Gergely: csütörtöktől kézbesítik a nemzeti petíciót

A januári utolsó kormányinfón Gulyás Gergely a nemzeti petíció kérdéseiről és az ukrán pénzügyi igényekről is beszélt

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.29. 12:27
nemzeti petíció Kormányinfó Gulyás Gergely

Január 29-én, csütörtökön megkezdődik a nemzeti petíció kézbesítése. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter arról tájékoztatott, hogy Brüsszelben ma újabb ukrán pénzügyi igények kerültek napirendre.

GULYÁS Gergely kormányinfó
Gulyás Gergely ismertette a kormányülésen meghozott döntéseket. Szóba került a csütörtökön elindult Nemzeti Petíció és a januári rezsistop részletszabályozása is 
(Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)

Ukrajna uniós tagsága, brüsszeli pénzek – ezekről mondhatják el véleményüket a magyarok

Ma a Külügyek Tanácsán arról beszéltek, hogy az eddigi 1500 milliárd eurós ukrán igényen túl újabb ukrán pénzügyi igények kerültek napirendre a háború és Ukrajna finanszírozására. Ennek részleteiről Szijjártó Péter külügyminiszter fog tájékoztatást adni.

A kormány tárgyalta az Európai Unió Bíróságának döntését a drogliberalizáció és a kannabisz kapcsán. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, vannak ügyek, amiben Brüsszel az akaratát ránk akarja kényszeríteni, mint például a migráció, a gender, és a drog. Hangsúlyozta, hogy amíg nemzeti kormány van, ilyen nem lesz. Kiemelte, hogy Magyarországon a droggal szemben zéró tolerancia van.

Ukrajna uniós és NATO-csatlakozása terhet tesz a nyakunkba, ezért fontos, hogy a nemzeti petícióval az orosz–ukrán háború finanszírozására, Ukrajna tízéves támogatására, valamint a rezsiárak emelkedésére nemet mondjunk

– fogalmazott Gulyás Gergely, akinek szavait a Ripost idézte. 

A teljes tájékoztató itt visszanézhető:

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu