Gulyás Gergely: csütörtöktől kézbesítik a nemzeti petíciót
A januári utolsó kormányinfón Gulyás Gergely a nemzeti petíció kérdéseiről és az ukrán pénzügyi igényekről is beszélt
Január 29-én, csütörtökön megkezdődik a nemzeti petíció kézbesítése. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter arról tájékoztatott, hogy Brüsszelben ma újabb ukrán pénzügyi igények kerültek napirendre.
Ukrajna uniós tagsága, brüsszeli pénzek – ezekről mondhatják el véleményüket a magyarok
Ma a Külügyek Tanácsán arról beszéltek, hogy az eddigi 1500 milliárd eurós ukrán igényen túl újabb ukrán pénzügyi igények kerültek napirendre a háború és Ukrajna finanszírozására. Ennek részleteiről Szijjártó Péter külügyminiszter fog tájékoztatást adni.
A kormány tárgyalta az Európai Unió Bíróságának döntését a drogliberalizáció és a kannabisz kapcsán. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, vannak ügyek, amiben Brüsszel az akaratát ránk akarja kényszeríteni, mint például a migráció, a gender, és a drog. Hangsúlyozta, hogy amíg nemzeti kormány van, ilyen nem lesz. Kiemelte, hogy Magyarországon a droggal szemben zéró tolerancia van.
Ukrajna uniós és NATO-csatlakozása terhet tesz a nyakunkba, ezért fontos, hogy a nemzeti petícióval az orosz–ukrán háború finanszírozására, Ukrajna tízéves támogatására, valamint a rezsiárak emelkedésére nemet mondjunk
– fogalmazott Gulyás Gergely, akinek szavait a Ripost idézte.
A teljes tájékoztató itt visszanézhető:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre