Itt mindenki megőrült? A túl sok gól miatt hisztiznek az évtized BL-meccse után

A PSG-Bayern München Bajnokok Ligája-mérkőzést már előzetesen is afféle korai döntőként emlegették, és a pályán látottak igazolták a várakozásokat. A Liverpoolt búcsúztató párizsi címvédő 5-4-re nyerte az első felvonást, amelyet Luis Enrique, a hazaiak vezetőedzője élete legjobb meccsének nevezett. A külföldi sajtóban is ódákat zengenek a gólzáporos találkozóról és a két gigász teljesítményéről, ám néhány kritikus szurkolónál mégsem ütötte meg a mércét a csodameccs.

Mindkét támadósor megállíthatatlan volt a PSG-Bayern München meccsen

PSG-Bayern München: Hiába a kilenc gól, sokan fanyalognak

A találkozó kapcsán természetesen szóba került a másik elődöntő, az Atlético Madrid-Arsenal összecsapás is. Egyes vélemények szerint szinte felesleges lejátszani a párharcot, hiszen a budapesti döntőn úgyis a PSG vagy a Bayern ünnepelhet majd.

Nem mindenkit varázsolt el azonban a kedd esti gólzápor.

Ez nem az igazi futball. Túl agresszív. A védelem a szitánál is lyukasabb. Arteta Arsenalja bármelyik csapatot elintézi.

– fogalmazott a közösségi médiában Piers Morgan brit műsorvezető.

Mások is hasonló kritikákat fogalmaztak meg: "Lehet dicsérni a támadójátékot, de a védelem mintha pályára sem lépett volna" – írták többen.

Egy másik szurkoló még tovább ment: "Ma este egyértelművé vált, hogy akárki jut tovább a PSG és a Bayern közül, egyik sem méltó a BL-trófeára. Szervezett védekezéssel és átlagos támadójátékkal is legyőzhetők. Ezt Diego Simeone és Mikel Arteta pontosan tudja."

"Négy-öt gólt kapni egy BL-elődöntőben gyerekes játékra vall, ez már-már amatőr szint" – hangsúlyozta az egyik drukker.

Nem csupán néhány laikus vélekedett így, a lefújást követően Wayne Rooney, BL-győztes legendák is kritizálta a játékot:

Vincent Kompanynak nagyon támadó szellemű csapata van, és szerintem egyértelműen látszik, hogy nem sokat dolgoztak a védekezésen, mert a látott gólok közül néhány iskolás volt. Sok éretlen védekezést láttunk ma.

– vélekedett az egykori angol válogatott támadó.

Akárhogy is, erről a kilencgólos őrületről még biztosan sokáig fogunk beszélni, ráadásul egy hét múlva újra egymásnak feszülnek a felek.