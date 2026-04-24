Rendőrség napja: ma szünetet tartanak a kék egyenruhás hősök

Az ügyfélfogadás a rendőrség napja miatt ma, április 24-én pénteken országszerte szünetel, ugyanakkor a járőri, készenléti és közterületi feladatok ellátása zavartalanul működik, a lakossági bejelentéseket is fogadják – tájékoztat a rendőrség. A szünet a személyes megjelenést igénylő ügyeket, az iratkezeléssel, engedélyezéssel kapcsolatos feladatokat érinti.

Ma van a rendőrség napja, ezen a napon adják át az év rendőre címeket Fotó: Kelet-Magyarország

Elismeréseket adtak át a rendőrség napja alkalmából

Ezen a napon több kitüntetéssel is jutalmazzák az aktív, illetve nyugállományban lévő hivatásos rendőröket és rendvédelmi dolgozókat.

Budapesten rendezik meg az országos rendőr- és tűzoltónapot. Április 25-én szombaton a Városligetben egész napos programokkal várják az érdeklődőket. Fél 9-kor a rendőr- és tűzoltókonvoj felvezetésével indul a nap, ami a Hősök terére tart majd. Hozzájuk csatlakozik a Magyar Rendőrség Zenekara, a Katasztrófavédelem Központi Zenekara, a Hagyományőrző Rendőrszázad, továbbá az Országgyűlési Őrség díszegysége is, együtt vonulnak a Városligetben felállított nagyszínpadhoz.

A programsorozaton folyamatosan zajló bemutatókkal, interaktív játékokkal, szimulátorokkal, kézműves-foglalkozásokkal gondoskodnak a kikapcsolódásról, ahová minden korosztályból várják a kíváncsi résztvevőket. Lehetőség nyílik arra, hogy a látogatók megtekintsék és kipróbálják a rendőrség, illetve a tűzoltóság eszközeit és tanácsokat adnak azoknak, akik érdeklődnek a hivatás iránt.

A rendőr- és tűzoltónapon a látogatók kipróbálhatják a rendőrség eszközeit Fotó: Hajdú-Bihari Napló

A Tűzoltó-réten az interaktív programok, kreatív gyermeksátor, mozisátor, VR- sátor, és ugrálóvár mellett technikai bemutató várja az érdeklődőket, de kipróbálhatják a füstsátrat és a füstszemüveget, a tálcatűzoltást, illetve eljátszhatják a káresethez vonulást is. A kilátogatók megismerkedhetnek a technikai eszközökkel, valamint fotófal és „Instagram-fal” segítségével játékosan megörökíthetik a tűzoltónapi élményeiket.