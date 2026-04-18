Így változott az évek során a mindig nyüzsgő Városliget – Galéria

Budapest egyik legnépszerűbb zöldterülete egyszerre kínál történelmi hangulatot és modern kikapcsolódási lehetőségeket. A Városliget évszázadok óta a fővárosiak kedvelt pihenőhelye, ahol a természet közelsége és a kulturális látnivalók különleges egységet alkotnak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.18. 10:00
A Városliget Budapest egyik legismertebb és legnagyobb múltú közparkja, amely a főváros szívéhez közel helyezkedik el, mégis képes valódi természeti kikapcsolódást nyújtani az ide látogatóknak. Története a 18. század végére nyúlik vissza, amikor a területet még mocsaras vidék borította, ám tudatos városrendezési munkák révén fokozatosan alakították át rendezett parkká. A 19. századra már a pesti polgárok kedvelt pihenőhelyévé vált, és azóta is folyamatosan fejlődik, alkalmazkodva a kor igényeihez.

Vajdahunyad vára napjainkban a Városligetben. Fotó: Gabor Zoltan

A Városliget attól válik különlegessé, hogy egyszerre kínál szabadidős tevékenységeket és gazdag kulturális programokat. A hatalmas zöldterületek, gondozott sétányok ideálisak sétára, futásra vagy akár egy nyugodt délutáni pihenésre is. A park központi eleme a csónakázótó, amely nyáron vízi programok helyszíne, télen pedig Európa egyik legnépszerűbb szabadtéri jégpályájává alakul. Ez az évszakok váltakozásával folyamatosan megújuló hangulat különleges élményt nyújt mind a helyiek, mind a turisták számára.

Történelmi épületek a Városligetben

A Városliget területén számos ikonikus épület és intézmény található. Itt áll a Vajdahunyad vára, amely a magyar építészet különböző korszakait mutatja be. A közelben található a Széchenyi Gyógyfürdő, amely Európa egyik legnagyobb fürdőkomplexuma, és egész évben vonzza a pihenni vágyókat. Emellett több múzeum, például a Szépművészeti Múzeum és az újonnan épült intézmények is hozzájárulnak ahhoz, hogy a liget a kulturális élet fontos központja legyen.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
