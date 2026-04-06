Így várja idén tavasszal a látogatókat a megújult Városliget

Ahogy melegebb lett az időjárás, egyre többen veszik célba a főváros zöldterületeit. Szerencsére a Liget Budapest Projekt keretében sikeresen befejeződött a tavalyi parkmegújítás. Ennek köszönhetően a főváros legkedveltebb parkja csak még hívogatóbbá, modernebbé és fenntarthatóbbá vált. Íme, hogyan néz ki a megújult Városliget!

Fotó: Városliget Zrt.

A Városliget az elmúlt évtizedben Európa egyik legjelentősebb kulturális és tájépítészeti sikertörténetévé vált. Az eredmény? Több mint 12 millió látogató az elmúlt években, köztük rengeteg vidéki család, akik kifejezetten a megújult játszóterek és sétányok miatt utaznak Budapestre.

Reflektorfényben a megújult Városliget

Mivel a tavalyi parkmegújítási munkák eredményei csak most, idén tavasszal mutatkoznak meg igazán, érdemes ellátogatni a Városligetbe. Most összegyűjtöttük, milyen zöldfejlesztések történtek a Városligetben.

A legnagyobb hangsúly a fákon volt: tavasszal 50, ősszel további 100 új facsemete került a földbe, így összesen 150 új fa erősíti a Ligetet. Emellett mintegy 2000 díszcserjét, 78 ezer lágyszárú dísznövényt és 3000 hagymás növényt telepítettek.

Külön figyelmet kaptak az idős platánfák: két nagy múltú példány élőhelyének a rekonstrukcióját is elvégezték, hogy ezek a karakteres fák még évtizedekig meghatározhassák a park arculatát. Különleges újdonság még az esőkert a Nagyjátszótéren, amely a csapadékot természetes módon hasznosítja.

Fotó: Városliget Zrt.

A Liget nemcsak pihenőhely, hanem az ország egyik legnépszerűbb ingyenes sportközpontja is. Hogy ez így is maradjon, a szakemberek nagy hangsúlyt fektettek a karbantartásra:

Megújult a futókör és a sportpályák gumiburkolata, így a futók és csapatsportok kedvelői ismét biztonságos felületen edzhetnek.

A Nagyjátszótér gumiburkolatának javításával a legkisebbek kedvelt helyszíne is biztonságosabbá vált, talán a szülők legnagyobb örömére.

A gyalogosközlekedés gördülékenyebbé vált: az Ajtósi Dürer sor felőli zebránál és a trolimegállónál kialakított új sétányok közvetlen bejutást biztosítanak a park szívébe, reagálva a látogatók valós igényeire. Az egészségtudatosak pedig ismét birtokba vehetik a Mőcsényi Mihály botanikus kert felfrissített Kneipp-ösvényét, ahol mezítláb tapasztalhatják meg a természet közelségét.