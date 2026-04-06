RETRO RÁDIÓ
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Így várja idén tavasszal a látogatókat a megújult Városliget

A tavasz eljövetelével ismét megtelt élettel a megújult Városliget. Az idei évben új fák, több tízezer növény és felújított sétányok gondoskodnak arról, hogy Budapest ikonikus közparkja még zöldebb, rendezettebb és élhetőbb legyen a látogatók számára.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.06. 16:25
Módosítva: 2026.04.06. 17:56
Ahogy melegebb lett az időjárás, egyre többen veszik célba a főváros zöldterületeit. Szerencsére a Liget Budapest Projekt keretében sikeresen befejeződött a tavalyi parkmegújítás. Ennek köszönhetően a főváros legkedveltebb parkja csak még hívogatóbbá, modernebbé és fenntarthatóbbá vált. Íme, hogyan néz ki a megújult Városliget!

megújult Városliget várja a kikapcsolni vágyókat
Újabb fejlesztésekkel várja a látogatókat a megújult Városliget
Fotó: Városliget Zrt.

A Városliget az elmúlt évtizedben Európa egyik legjelentősebb kulturális és tájépítészeti sikertörténetévé vált. Az eredmény? Több mint 12 millió látogató az elmúlt években, köztük rengeteg vidéki család, akik kifejezetten a megújult játszóterek és sétányok miatt utaznak Budapestre.  

Reflektorfényben a megújult Városliget

Mivel a tavalyi parkmegújítási munkák eredményei csak most, idén tavasszal mutatkoznak meg igazán, érdemes ellátogatni a Városligetbe. Most összegyűjtöttük, milyen zöldfejlesztések történtek a Városligetben. 

  • A legnagyobb hangsúly a fákon volt: tavasszal 50, ősszel további 100 új facsemete került a földbe, így összesen 150 új fa erősíti a Ligetet. Emellett mintegy 2000 díszcserjét, 78 ezer lágyszárú dísznövényt és 3000 hagymás növényt telepítettek. 
  • Külön figyelmet kaptak az idős platánfák: két nagy múltú példány élőhelyének a rekonstrukcióját is elvégezték, hogy ezek a karakteres fák még évtizedekig meghatározhassák a park arculatát. Különleges újdonság még az esőkert a Nagyjátszótéren, amely a csapadékot természetes módon hasznosítja.
Két idős platánfa élőhelyét is rekonstruálták, hogy még évtizedekig árnyékot adhassanak
 Fotó: Városliget Zrt.

A Liget nemcsak pihenőhely, hanem az ország egyik legnépszerűbb ingyenes sportközpontja is. Hogy ez így is maradjon, a szakemberek nagy hangsúlyt fektettek a karbantartásra:

  • Megújult a futókör és a sportpályák gumiburkolata, így a futók és csapatsportok kedvelői ismét biztonságos felületen edzhetnek. 
  • A Nagyjátszótér gumiburkolatának javításával a legkisebbek kedvelt helyszíne is biztonságosabbá vált, talán a szülők legnagyobb örömére. 

A gyalogosközlekedés gördülékenyebbé vált: az Ajtósi Dürer sor felőli zebránál és a trolimegállónál kialakított új sétányok közvetlen bejutást biztosítanak a park szívébe, reagálva a látogatók valós igényeire. Az egészségtudatosak pedig ismét birtokba vehetik a Mőcsényi Mihály botanikus kert felfrissített Kneipp-ösvényét, ahol mezítláb tapasztalhatják meg a természet közelségét. 

Zöldebb a Liget, mint valaha
Fotó: Városliget Zrt.

A Sportcentrum, a kétkilométeres futókör, az ifjúsági sportpályák és a kutyás élményparkok pedig minden korosztálynak kiváló programot kínálnak. 

Legyen szó egy reggeli futásról, családi piknikről vagy egy sétáról, a megújult Városliget a tavaszi szezonban felkészülten várja a budapestieket és a vidékről érkező családokat. Érdemes kilátogatni! 

Galériánkban megtekintheted a legfrissebb fejlesztésekről készült fotókat!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu