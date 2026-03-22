RETRO RÁDIÓ

Lenyűgöző égi show vár este – a Hold és a Vénusz elképesztő randija az égen!

Március 22-én, vasárnap este különleges égi jelenségnek lehetünk tanúi az alkonyi égbolton. A vékony holdsarló és a ragyogó Vénusz látványos együttállását a háttérben feltűnő Jupiter és fényes csillagok teszik még izgalmasabbá. Ezeket az égi jelenségeket láthatod az este folyamán!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.22. 18:30
csillag weekend Magyarország Szép Élmény a terepen

2026. március 22-én, vasárnap este az égbolt valami egészen különlegessel készül – és ezt tényleg nem érdemes kihagyni! Bár nem klasszikus bolygóparádéról van szó, az együttállás mégis annyira látványos és magával ragadó lesz, hogy simán felér egy igazi kozmikus show-val. A főszerepben a vékony holdsarló és a vakítóan fényes Vénusz áll: ezt a párost egyszerűen látni kell! Az égi jelenségektől eláll majd a lélegzeted…

Égi jelenség
A vékony holdsarló és a ragyogó Vénusz látványos együttállása az alkonyi égbolton, a háttérben a Jupiter és fényes csillagok teszik teljessé a különleges égi jelenséget
(Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Elképesztő égi jelenség – ezt láthatod az este folyamán!

Ahogy leszáll az éj, a Hold karcsú íve szinte odasimul az égre, mellette pedig ott ragyog a Vénusz, az egyik legfényesebb égitestként szinte „kiugorva” a sötétedő háttérből. Ez a látvány nem finomkodik: azonnal magára vonja a tekintetet, és garantáltan mindenkit megállásra késztet – még azokat is, akik amúgy ritkán néznek fel az égre.

És ez még nem minden! A háttérben ott figyel a hatalmas Jupiter is, amely tovább emeli az este fényét és különlegességét. A környező fényes csillagokkal együtt ez az együttállás egy olyan látványt hoz létre, mintha az égbolt lakói direkt erre az estére álltak volna össze egy tökéletes kompozícióvá.

Ez az a fajta égi esemény, ami nem igényel sem távcsövet, sem különösebb felkészülést. Egyszerűen csak ki kell menni a szabadba, felnézni, és hagyni, hogy a látvány letaglózzon. Egy rövid séta, egy gyors kinézés az ablakon – és máris részese lehetsz ennek az elképesztő kozmikus találkozónak.

Ráadásul az ilyen látványos együttállások nem mindennaposak. Pont ezért olyan izgalmasak: ott van bennük az egyszeriség varázsa.

Szóval, ha ma este tiszta lesz az ég, nincs kifogás: menj ki a szabadba, nézz fel, és élvezd, ahogy a Hold és a Vénusz szó szerint ellopja a show-t az égbolton! Ez az az este, amikor a csillagok tényleg neked játszanak!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
