Ma születtek a táncdal hangjai: Máté Péter, Ambrus Kyri és Késmárky Marika

Az 1960-as '70-es évek magyar könnyűzenéje elképzelhetetlen a táncdal nélkül. Ez az időszak nemcsak slágereket, hanem ikonikus előadókat is adott a közönségnek, köztük Máté Pétert, Ambrus Kyrit és Késmárky Marikát is, akiknek ma, február 4-én van a születésnapjuk. Három különböző sors, három különböző hang, mégis közös bennük, hogy dalaik által ezek a táncdalénekesek egy egész korszak érzelmi lenyomatát őrzik, akár táncról, akár sírva-vigadásról van szó.

„Öt órai tea” – 1964-ben, amikor a táncdalénekesek meghatározták a zenei ízlést, a divatot, és befolyásolták a gondolkodást a szocialista Magyarországon

(Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán)

A születésnapos táncdalénekesek

Máté Péter a magyar táncdal egyik legnagyobb hatású alakja volt. Zeneszerzőként és énekesként is maradandót alkotott, dalai máig élnek az idősebb generációk emlékezetében, de a mai televíziós műsorok is igyekeznek megőrizni a dalait, fiatal előadók által. Olyan slágerek fűződnek a nevéhez, mint az Elmegyek, az Egyszer véget ér, a Hull az elsárgult levél vagy az Ott állsz az út végén.

Máté Péter a Táncdalfesztiválon az Erkel Színházban 1969-ben (Fotó: Fortepan/FŐFOTÓ)

Máté Péter saját maga írta dalait, de másoknak is komponált felejthetetlen dalokat. Ő írta például Zalatnay Saroltának a Hol jár az eszem és a Nem várok holnapig című dalt is, de írt Toldy Máriának, Koós Jánosnak, Aradszky Lászlónak is. Bár külföldön is próbálkozott, egy ideig dolgozott az Egyesült Államokban, és angol nyelvű dalokat is írt, igazi nemzetközi áttörést nem ért el. Tragikusan fiatalon hunyt 1984-ben hunyt el, ám életműve azóta is etalon a magyar könnyűzenében. Máté Péter ma ünnepelné a 79. születésnapját.

Hungária (korábban és ma New York kávéház), középen Máté Péter énekes, zeneszerző 1972-ben (Fotó: Fortepan/Gábor Viktor)

Ambrus Kyri (Ambrus Margit) különleges hangszínével és finom előadásmódjával vált ismertté. A hetvenes években a táncdalfesztiválok egyik kedvelt szereplője volt, legismertebb dalai közé tartozik a Nem volt könnyű, az Így szeretni jó és a Talán holnap. Pályája során külföldön is énekelt, főként Nyugat-Európában, de karrierje inkább a magyar közönséghez kötődött. Ambrus Kyri rádiós műsorvezetőként dolgozott sokáig, később visszavonult a reflektorfénytől, neve ma inkább a korszak iránt érdeklődők számára cseng ismerősen. Ambrus Kyri ma lenne 81 éves.

Ambrus Kyri énekelte a Talán holnap című slágert is (Fotó: MTI Tormai Andor)

Késmárky Marika a táncdal könnyedebb, elegáns vonalát képviselte. Dalait, például az Egy fiú a házból vagy a A holnapot még nem tudom című szerzeményt sokan ismerik ma is. A hatvanas évek végén és a hetvenes évek elején volt igazán népszerű, nemzetközi karrierje 1969-ben az NSZK-ban kezdődött, ahol Edina Pop művésznéven vált népszerűvé. A Dschinghis Khan együttes tagjaként nemzetközi sikereket ért el.