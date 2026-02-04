Ma születtek a táncdal hangjai: Máté Péter, Ambrus Kyri és Késmárky Marika
Ritka egybeesés, hogy ugyanazon a napon szülessen három magyar táncdal-előadó. Máté Péter fájdalmasan szép balladái, Ambrus Kyri finom lírája és Késmárky Marika életigenlő dalai ma is visszarepítenek a hatvanas–hetvenes évek közös tévézéseihez, a táncdalénekesek világába.
Az 1960-as '70-es évek magyar könnyűzenéje elképzelhetetlen a táncdal nélkül. Ez az időszak nemcsak slágereket, hanem ikonikus előadókat is adott a közönségnek, köztük Máté Pétert, Ambrus Kyrit és Késmárky Marikát is, akiknek ma, február 4-én van a születésnapjuk. Három különböző sors, három különböző hang, mégis közös bennük, hogy dalaik által ezek a táncdalénekesek egy egész korszak érzelmi lenyomatát őrzik, akár táncról, akár sírva-vigadásról van szó.
A születésnapos táncdalénekesek
Máté Péter a magyar táncdal egyik legnagyobb hatású alakja volt. Zeneszerzőként és énekesként is maradandót alkotott, dalai máig élnek az idősebb generációk emlékezetében, de a mai televíziós műsorok is igyekeznek megőrizni a dalait, fiatal előadók által. Olyan slágerek fűződnek a nevéhez, mint az Elmegyek, az Egyszer véget ér, a Hull az elsárgult levél vagy az Ott állsz az út végén.
Máté Péter saját maga írta dalait, de másoknak is komponált felejthetetlen dalokat. Ő írta például Zalatnay Saroltának a Hol jár az eszem és a Nem várok holnapig című dalt is, de írt Toldy Máriának, Koós Jánosnak, Aradszky Lászlónak is. Bár külföldön is próbálkozott, egy ideig dolgozott az Egyesült Államokban, és angol nyelvű dalokat is írt, igazi nemzetközi áttörést nem ért el. Tragikusan fiatalon hunyt 1984-ben hunyt el, ám életműve azóta is etalon a magyar könnyűzenében. Máté Péter ma ünnepelné a 79. születésnapját.
Ambrus Kyri (Ambrus Margit) különleges hangszínével és finom előadásmódjával vált ismertté. A hetvenes években a táncdalfesztiválok egyik kedvelt szereplője volt, legismertebb dalai közé tartozik a Nem volt könnyű, az Így szeretni jó és a Talán holnap. Pályája során külföldön is énekelt, főként Nyugat-Európában, de karrierje inkább a magyar közönséghez kötődött. Ambrus Kyri rádiós műsorvezetőként dolgozott sokáig, később visszavonult a reflektorfénytől, neve ma inkább a korszak iránt érdeklődők számára cseng ismerősen. Ambrus Kyri ma lenne 81 éves.
Késmárky Marika a táncdal könnyedebb, elegáns vonalát képviselte. Dalait, például az Egy fiú a házból vagy a A holnapot még nem tudom című szerzeményt sokan ismerik ma is. A hatvanas évek végén és a hetvenes évek elején volt igazán népszerű, nemzetközi karrierje 1969-ben az NSZK-ban kezdődött, ahol Edina Pop művésznéven vált népszerűvé. A Dschinghis Khan együttes tagjaként nemzetközi sikereket ért el.
A táncdal és a táncdalfesztiválok a magyar közönség számára jóval többet jelentettek egyszerű zenei versenyeknél. Ezek az események ablakot nyitottak a világra egy zártabb korszakban. Egy-egy dal generációk közös élményévé vált, így a slágerek gyorsan a mindennapok részévé lettek. Akinek nem volt tévéje, az sem búslakodott, átment a szomszédhoz, és együtt nézték a sztárokat a képernyőn. A dallamok és szövegek értéket közvetítettek, talán éppen ezért emlékszünk rájuk 50-60 év távlatából is.
Töltsd ki a táncdalénekesekről szóló kvízt!
1. Ki nyerte meg az 1967-es első magyar Táncdalfesztivált a „Nem várok holnapig” című dallal?
2. Melyik énekesnő vált a Táncdalfesztiválok egyik legismertebb arcává olyan dalokkal, mint a „Ha legközelebb látlak”?
3. Melyik férfi énekes volt híres humoros, közvetlen stílusáról a táncdalos korszakban?
4. Melyik hangszerrel kezdte Máté Péter zenei pályafutását?
5. Ki énekelte a „Rohan az idő” című dalt?
6. Melyik Máté Péter-dal vált az egyik legtöbbet feldolgozott magyar slágerré?
7. Melyik énekes hunyt el tragikusan fiatalon?
8. Melyik előadó kapott nemzetközi figyelmet is?
9. Miért voltak kiemelten fontosak a Táncdalfesztiválok a magyar közönség számára?
10. Ki volt az első táncdalfesztivál győztese 1966-ban Kovács Kati mellett?
