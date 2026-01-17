Szűcs Judith a külföldi karrierről: „Ezen úszott el a dolog...”

Szűcs Judith az első hazai sikerei után máris sorra kapta a nemzetközi meghívásokat. A 70-es évek végétől gyakori vendég lett Németország keleti oldalán, ahol több lemeze is megjelent. Aztán bekopogtatott a nagy áttörés esélye, amivel az énekesnő nem tudott élni.

Szűcs Judith pályája elején rengeteget dolgozott külföldön (Fotó: YouTube)

Szűcs Judith: „Soha nem felejtem el...”

„Az NDK-ban, Rostockban volt az első külföldi tévéfelvételem. A bőröndömet viszont más városba vitték.”

Szóval, amiben voltam, abban kellett megcsinálnom a műsort.

„Egy magas sarkú csizmában és egy farmerszoknyában léptem a kamera elé. Soha nem felejtem el, a tengerparton szaladgáltam a habokban…” – idézte fel első külföldi „kalandját” Szűcs Judith a Húrokon írt történelem YouTube-csatornán adott interjújában.

Szűcs Judith nemzetközi sikere egy vízumon úszott el (Fotó: YouTube)

Szűcs Judith külföldi karrierje: „Két hétbe tellett volna, hogy megkapjam a vízumot”

Az énekesnő ezt követően gyakori, sőt állandó vendége lett a keleti blokk országainak és fantasztikus élményekkel gazdagodott. „Onnantól kezdve aztán nagyon sokszor utaztam külföldre. Volt, hogy egy évből nyolc hónapot is kint töltöttem és a gyermekem, a drága Timikém is ott fogant a hotelben, ahol laktam. Szóval nekem olyan szép emlékeim vannak abból az időből, amit a mai énekesek már sosem fognak megtapasztalni” – fogalmazott az élő legenda, akinek egy ponton kinézett a ténylegesen nemzetközi, nyugati karrier lehetősége is, de… „Volt kint több lemezfelvételem, utána lett egy menedzserem, de volt egy probléma velem, vagyis inkább az országgal. Két kislemezt is megjelentetett velem az NSZK-ban.”

Egyik nap jelentkezett, hogy vasárnap lenne egy nagyon fontos tévéfelvétel.

„Csak pár nap volt addig, nekem pedig két hétbe tellett volna, hogy megkapjam a vízumot. Ezen aztán elúszott az egész dolog…” – árulta el Szűcs Judith.