Kvíz: Ismerd meg a hatvanas évek szlengjét Magyarországon!

A fiatalok a beatzenére és a klubéletre reagálva saját, lendületes nyelvet alakítottak ki. Menő, laza, zsír – ilyen volt a hatvanas évek szlengje.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.04. 09:30
szleng szocialista beatkorszak

Amióta világ a világ, mindig létezett szleng, azaz egy nem hivatalos, játékos, főleg fiatalok által kitalált nyelvezet. Különböző időszakokban a szleng még jól is jött, főleg akkor, amikor nem akarták, hogy mások megértsék azt, amiről éppen beszélnek a társaságban. A szleng jól kifejezi az aktuális korszakot, világképet. Nem volt ez máshogy a szocializmusban sem. A hatvanas évek szlengje a mai napig érthető, bár sok kifejezés közülük kihaló félben van.

1967-ben, a hatvanas évek szlengje szerint: "tánc volt a klubban"
1967-ben, a hatvanas évek szlengje szerint: "tánc volt a klubban" / Fotó: Fortepan/Gyulai Gaál Krisztián

Hatvanas évek szlengje, az akkori fiatalok nyelve volt

A hatvanas évek Magyarországon nemcsak a zenei és divatforradalom időszaka volt, hanem a nyelvben is új, lendületes irányokat hozott. A fiatalok saját szótárat alakítottak ki, ami a könnyed, lázadó életérzést és a beatkorszak pezsgését tükrözte. A “menő” szó lett az egyik leggyakoribb kifejezés, amit arra használtak, ami divatos, klassz vagy egyszerűen trendi volt. Érdekes, hogy ez a szó ma is "menő" maradt. Ha valaki laza, nyugodt stílusú és magabiztos volt, könnyen kaphatta rá a “laza” jelzőt. A fiúk és lányok között elterjedt a “csaj” szó a nőkre, ami a cigány "chaj" vagy "shej" szavakból származik, de a “fazon” kifejezés is gyakori volt, főleg a ruházat vagy az alak kapcsán.

Korda György igazi menő. Erkel színház, Táncdalfesztivál döntő 1968 / Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán

A zenék és a klubélet is nagy hatással volt a szlengre. A Beat-fiúk és lányok a rock- és beatzenét kedvelték, így a “beat” szóval gyakran jelölték a korszak fiataljait. Az olyan kifejezések, mint a “zsír” vagy a “kúl” a csúcsminőséget, a menőséget jelentették, legyen szó buliról, ruháról vagy akár valaki stílusáról. A fiatalok körében a “cső” szó vált hétköznapi búcsúzássá, míg a “táncos” a klubok és táncestek rendszeres látogatóira utalt.

Jampecok a pesti alsó rakparton 1963-ban / Fotó: Fortepan/Bogyó Virág

A hatvanas évek szlengje nemcsak a szavakból állt, hanem az egész életstílusból: a szabadságból, a lendületből és a fiatalos lázadásból. Ma ezek a kifejezések nosztalgikus hangulatot idéznek, visszarepítenek egy időbe, amikor a fiatalok a zenével, tánccal és új szófordulatokkal formálták a saját világukat. A Magyar Televízió is beszállt a szleng magyarázásába. Ezzel a szkeccsel:

És ha úgy érzed, menő vagy, van egy kis kvízünk is a hatvanas évek szlengjéből!

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Mit jelentett a „jampi”?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. „Krapek” = ?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Mi az a "balhé"?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. „Ő viszi el a balhét” = ?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. „Lóvé” = ?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Ki a „csóró”?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Ki volt a „góré”?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. „Zsaru” = ?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. „Duma” = ?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. „Maszek” = ?

 

 

