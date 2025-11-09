RETRO RÁDIÓ

Retró képeken Pesterzsébet lelke – ilyen volt a XX. kerület múltja!

Budapest XX. kerülete, Pesterzsébet, mely a Duna partján fekvő, örökké élő városrész, ahol minden utcasarok egy történetet mesél. Mutatjuk képeken Pesterzsébet elképesztő retró múltját!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.09. 15:30
A kerületben nemcsak házak, terek és utcák épültek, hanem igazi közösség született. A ötvenes, hatvanas évek zúgó hétköznapjai, lendülete, és bulijai mind-mind ott lüktetnek még a kerület szívében. Mutatjuk a retró Pesterzsébetet, ahol mindennap történt valami.

Retró Budapest: a kép a Nagy Győry István út 4–6., Vasas Kultúrházban készült 1957-ben (később Csili Művelődési Központ) Forrás: Fortepan/Bauer Sándor

Pesterzsébet retró élete – ilyen volt rég!

A sport mindig is Pesterzsébet életének része volt: a teniszpályák tele voltak délutánonként, a pingpongasztalok körül pedig nevetés és baráti versengés hangja szállt. A Csili Művelődési Központ mögötti sportpályákon fociztak a gyerekek, a parkokban pedig szinte minden padnál zajlott valami kis bajnokság – akár pingpongban, akár sakkban. Pesterzsébeten a sport nem csupán testedzés volt, hanem közösségteremtés, öröm, és életforma.

Az ötvenes-hatvanas években a pesterzsébeti iskolákban a krétapor illata lengte be a termeket, a tanárok pedig valódi példaképek voltak. Ők nevelték a régi idők gyermekeit – akik ma már nagyszülők, de ma is emlékeznek a tanítójuk szigorú, mégis szeretetteljes tekintetére.

Az iskolai ünnepségek, a balettozó kislányok a kultúrház színpadán, a kézimunka-szakkörök, a szavalóversenyek és a diáksportnapok hozzátartoztak a kerület mindennapjaihoz. A gyerekek akkoriban is tanultak, játszottak, álmodoztak, és bár a világ megváltozott, az ő történeteikből épült fel Pesterzsébet múltja.

A hetvenes években a Pesterzsébeti Piac volt a közösségi élet központja. A boltosok ismerték a vásárlóikat, tudták, ki melyik kenyeret szereti, és a piac környékén mindig volt idő egy beszélgetésre.

A Kossuth tér és a Török Flóris tér akkoriban tele volt élettel. Ha eljött a péntek este, a Csili Művelődési Központ megtelt fiatalokkal. A táncparketten tviszt és rock and roll szólt, később pedig jöttek a diszkófények és a „táncdalfesztiválos” slágerek. Az emberek táncoltak, beszélgettek – Pesterzsébet akkoriban élt igazán. A fiatalság lelke, az élet lendülete ott volt minden sarkon, minden zenében, minden mosolyban. Élő közösség volt, ami Pesterzsébet igazi erejét adta, és aminek emléke ma is ott él a régi házak falain és az emberek emlékében. A retró XX. kerület nem pusztán történelem, hanem örökség. Egy korszak, amelyben a sport, a tanulás, a munka és a közösség összetartotta az embereket.

Nézd meg Pesterzsébet múltját képgallérián!

