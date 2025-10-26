„Az a típus vagyok, aki élete végéig várja a csodát” - Kovács Kati 81 évesen is ragyog és tele van tervekkel

Ki is az a nő, akinek nevére három generáció is elmosolyodik, ha meghallja a rádióban? Kovács Kati nemcsak énekesnő: jelenség. A hatvanas évek óta ott van a mikrofon mögött, a reflektorok fényében, a lemezek borítóin és a közönség szívében. Most, hogy 81 évesen is tele van lendülettel, humorral és eleganciával, elérkezett az idő, hogy egy pillanatra megálljunk, és végig nézzünk ezen a páratlan életpályán.

Kovács Kati énekesnő generációk kedvence (Fotó: Mediaworks Archív)

Kovács Kati – a magyar popzene hangja

Verpelét kis falujában, 1944. október 25-én született, és ki gondolta volna, hogy a helyi kórusban éneklő, visszahúzódó lány egyszer a Táncdalfesztiválok királynője lesz? Kati tehetsége hamar megmutatkozott – előbb amatőr zenekarokban, majd 1965-ben a „Ki mit tud?” című televíziós műsorban tűnt fel. Innen már nem volt visszaút: 1966-ban a „Nem leszek a játékszered” című dala nemcsak országos hírnevet, hanem végtelen elismerést is hozott számára.

A hangja különleges: érdes, mégis tiszta, drámai, mégis játékos. Egy hang, ami képes egyszerre megszólítani a nagyvárosi fiatalt és a falusi nagymamát. Kovács Kati az a fajta előadó, aki nemcsak elénekli a dalt, hanem át is éli – mintha minden sor az övé lenne.

A színpad és a dalok varázsa

A hatvanas-hetvenes évek Táncdalfesztiváljai elképzelhetetlenek lettek volna nélküle. A közönség tombolt, a zsűri állva tapsolt, a rádiók pedig sorra játszották az újabb slágereket.

Az „Add már, uram, az esőt!” a magyar könnyűzene egyik legemlékezetesebb dala lett, és ma is hidegrázós, ha felcsendül. A „Szólj rám, ha hangosan énekelek”, a „Kell néha egy kis csavargás” vagy a „Találkozás egy régi szerelemmel” mind-mind olyan dal, amit mindenki dúdol, ha valaha hallotta.

De Kati sosem volt hajlandó beskatulyázni magát. Volt, hogy rockosabb dalokat énekelt, máskor bluesba hajlót, sőt, még a jazzt is kipróbálta. A hangja mindenhez alkalmazkodott, de a lelke mindig ugyanaz maradt – tiszta, emberi, őszinte.

Kovács Kati dalokon felnőtt nem egy nemzedék (Fotó: Mediaworks Archív)

Egy énekesnő, aki a vásznon is hódított

Kevesen tudják, hogy Kovács Kati nemcsak énekesnő, hanem színésznő is volt. Már fiatalon feltűnt filmekben, például az 1968-as „Eltávozott nap” című alkotásban, ahol nemcsak a hangját, hanem a személyiségét és színészi képességét is megmutatta. A film nemzetközi fesztiválokon is sikert aratott, és ezzel Kati neve külföldön is ismertté vált.