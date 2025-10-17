13 éve hunyt el a magyar Elvis – Rózsaszín Cadillac vitte végső nyughelyére
A rock and roll magyar királya több, mint 20 nagylemezt és hasonló mennyiségű kislemezt hagyott hátra. A magyar Elvis Presleynek hívott énekes emellett filmekben, színházban szerepelt és könyvet is írt.
Komár László 1962-ben a Scampolo együttesben kezdte pályafutását, 1965-től a Dogs, 1967-től ismét a Scampolo tagja volt. Az Atlasz, a Bergendy és a Non-Stop együttessel is fellépett szólistaként. 1973-ban a Szemek, Szájak, Szívek, 1974-ben a Sprint együttes tagjaként szerepelt, majd szólófelvételeket készített. Súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenvedett, de nem akarta, hogy sajnálják, ezért titokban tartotta, hogy a szervezetében már évek óta ott lappangott a kór (nyirokmirigyrák). A magyar Elvis 67 éves korában otthonában, felesége karjaiban hunyt el Budapesten 2012. október 17-én. November 6-án temették el az Új köztemetőben kollégái és rajongói részvételével, kívánságára egy rózsaszín Cadillacből – írja a Wikipedia.
222 éve született a haza bölcse
Deák Ferenc magyar politikus, jogász, táblabíró, államférfi, országgyűlési képviselő, akit kortársai a haza bölcsének neveztek, 1803. október 17-én, Söjtörön született. Az 1848 áprilisában megalakult első, a parlamentnek felelős, független minisztérium (Batthyány-kormány) igazságügyminisztere volt, majd a kormányzó Deák-párt vezetője.
Ma van az Egri vár napja
1552-ben ezen a napon adták fel a törökök az Egri vár ostromát, és elhagyták Eger városát. A győzelem emlékére október 17-e minden évben az Egri vár napja. Az emlékezetes napot rendszerint múzeumpedagógiai és kézműves foglalkozásokkal, haditorna bemutatókkal, történelmi játszóházzal és szakmai programokkal ünnepli a vár.
Az első Oktoberfest is ezen a napon volt
1810. október 17-én a bajor királyság München város összes polgárát meghívta Ludwig koronaherceg és Therese von Sachsen-Hildburghausen esküvői ceremóniájára és az azt követő ünnepségre. A müncheni városfal melletti réten nagyszabású lovasversenyt hirdettek az esküvő alkalmából. Ez volt az első Oktoberfest, amit azóta is minden évben megrendeznek.
Egész hétvégén tartanak véradásokat Budapesten
- Pénteken 7 és 19 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.) és 12, valamint 19 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.).
- Szombaton 11 és 17 óra között a Westendben (1062. Budapest, Váci út 1-3.), 7 és 15 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben, illetve 10 és 14 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.).
- Vasárnap pedig 9 és 14 óra között a Belvárosi Ferences Templomban lesz véradás (1053. Budapest, Ferenciek tere 9.).
Hűvös, de csendes lesz a hétvége időjárása
A koponyeg.hu szerint pénteken részben napos, időnként rétegfelhős, csendes őszi idő ígérkezik. A reggeli órákban 2, délután körülbelül 16 fokot mérhetünk. Szombaton borongós, erősen felhős idő valószínű, időnként megélénkülő széllel, de csak elszórtan fordulhat elő kisebb zápor. A hőmérséklet hajnalban 5, napközben 16 fok körül alakul. Vasárnap a reggelre kialakuló köd és rétegfelhőzet fokozatosan feloszlik, ezt követően gyengén felhős, csapadékmentes időre van kilátás. A szél mérsékelt marad. A maximum 10 és 15 fok között várható.
Ez változik a közösségi közlekedésben a hétvégétől
- A BKK tájékoztatása szerint a 3-as villamos vonalán autóbuszos pótlás lesz a Gubacsi út / Határ út és az Ecseri út megálló között október 18-án üzemkezdettől október 31., péntek üzemzárásig.
- A H5-ös HÉV vonalán is autóbuszos pótlás lesz Szentendre és Pomáz között október 18., szombat üzemkezdettől október 19., vasárnap üzemzárásig.
- A 2B, 51, 52-es villamos vonalán is autóbuszos pótlás lesz Pesterzsébet, Pacsirtatelep és a Gubacsi út / Határ út között október 18., szombat üzemkezdettől november 9., vasárnap üzemzárásig.
- A 84E és 89E buszok terelve közlekednek és nem érintik a Távíró utca és a Határ út megállót október 18., szombat üzemkezdettől - október 31., péntek üzemzárásig.
- A 123 és 123A buszok terelve közlekednek és nem érinti a Távíró utca és a Száva kocsiszín megállót október 18. és 31. között.
- A 121-es és 196A busz is terelve közlekedik majd és nem érinti Újpest-városkapu (Temesvári utca) megállót október 19., vasárnap kb. 14:30-tól - kb. 16 óráig.
- A 30, 30A és 230-as busz szintén terelve közlekedik majd a Baross utca / Fóti út és az Illek Vince utca között október 19., vasárnap 15 órától 16:30-ig.
- A 147 busz ugyancsak terelve közlekedik majd október 19-én vasárnap a Megyeri temető és a Mildenberger utca között.
Ma kezdődik a Lampion fesztivál az állatkertben
A Világ Állatai Lampion Fesztivál október 17-én veszi kezdetét a Fővárosi Állat- és Növénykertben. A 2026. február 22-ig tartó időszakban a látogatók felfedezhetik Európa, Ázsia, Afrika, Amerika és Óceánia jellegzetes élővilágát úgy, ahogyan még sosem: kínai mesterek alkotásain keresztül, lampionok formájában.
Október 17-én lesz az Erőművek Éjszakája is
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) idén október 17-én rendezi meg az Erőművek Éjszakáját, melynek keretében az érdeklődők országszerte több mint 80 helyszínen pillanthatnak be a mindennapjaink kényelmét és az ország működését biztosító energia- és közműszolgáltatók világába. A részletes programok itt érhetők el.
Szombaton munkanap lesz
Az október 23-tól kezdődő négynapos pihenőért cserébe most szombaton munkába kell állni és le kell dolgozni október 24-ét. Cserébe az őszi szünet kezdetével (október 23.) a szülők is otthon tölthetnek majd egy kis időt.
Október 18-án lesz az első magyar regény írójának születésnapja
Dugonics András, az első magyar regény, az Etelka írója és a matematikai műnyelv megteremtője 285 éve, 1740. október 18-án született Szegeden, majd ott is hunyt el 1818 júliusában. Ő használt először számos, a mai nyelvben is tovább élő matematikai kifejezést, mint például: bizonyítani, egyenlet, gömb, gyök, hasonló, háromszög, henger, húr, sugár, szög, véges.
Az Emberkereskedelem Elleni Nap is szombaton lesz
Az Európai Unió 2007-ben nyilvánította október 18-át az emberkereskedelem elleni küzdelem napjává. Az európai nap fő célja, hogy felhívják a figyelmet az emberkereskedelem megelőzésére, és fokozzák az információ, a tudás és a legjobb gyakorlatok áramlását a területen tevékenykedő szereplők között.
104 éve szabadalmaztatták a kenyérpirítót
Az első világháború alatt Charles Strite, minnesotai szerelő elhatározta, tesz valamit a menzán felszolgált rendszeresen odaégetett pirítós ellen, és 1921. október 18-án levédette találmányát, a kenyérpirítót, ami egyszerre pirította a kenyér mindkét oldalát, időkapcsolóval volt felszerelve, és pirítás után kilőtte magából a kenyérszeleteket. 1925-re a Strite-kenyérpirítók millióit dobták piacra, az új találmány óriási siker volt.
Szombaton itt lépnek fel a Szent István Filharmonikusok
A zenekar következő különleges kamarazenei estje 2025. október 18-án lesz az Óbudai Társaskör hangulatos termeiben, „Mesélő kamarazene – Nemes egyszerűség” címmel. Ez az este nemcsak a klasszikus zene kedvelőinek ígér különleges élményt, hanem mindazoknak, akik kíváncsiak arra, hogyan találkozik a 18. századi szórakoztató zene és a 20. századi angol elegancia. A koncertet Stuller Gyula nemzetközi hírű hegedűművész és koncertmester vezeti majd. A koncert részletei itt olvashatók.
Vasárnap lesz a mozgófilm atyjának születésnapja
Auguste Lumiére francia kémikus, aki testvérével szabadalmaztatta a mozgófilm vetítésére alkalmas kinematográfot, 1862. október 19-én született. Nevükhöz fűződik az első kereskedelmi mozi megnyitása és ugyancsak ők találták fel az Autochrome raszterlemezes (additív) színes fotóeljárást is.
A gellérthegyi csillagvizsgálót is egy október 19-ei napon avatták fel
A Gellért-hegy tetején – a mai Citadella helyén – 1815. október 19-én ünnepélyes keretek között, József nádor jelenlétében felavatták a Pest-budai Egyetem csillagvizsgálóját, amely a XIX. század első harmadának egyik legjobban felszerelt, legkorszerűbb intézménye volt. Az Urania névre keresztelt csillagvizsgálót 1849-ben az osztrák ágyútűz súlyosan megrongálta, majd az intézmény 1867-ben végleg megszűnt.
Vasárnap lesz a középkori vár napja is
Október 19-én hagyományosan a Budai Vár középkori időszaka kap főszerepet: különleges tárlatvezetések, középkori zene, élő történelmi bemutatók és látványos felvonulás várja ezen a napon a látogatókat. A hagyományőrző programok mellett az ünnepélyes hangulatról zászlóforgatók, vigasságról vásári komédiások gondoskodnak majd. A részletes programok itt olvashatók.
