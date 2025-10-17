13 éve hunyt el a magyar Elvis – Rózsaszín Cadillac vitte végső nyughelyére

Komár László 1962-ben a Scampolo együttesben kezdte pályafutását, 1965-től a Dogs, 1967-től ismét a Scampolo tagja volt. Az Atlasz, a Bergendy és a Non-Stop együttessel is fellépett szólistaként. 1973-ban a Szemek, Szájak, Szívek, 1974-ben a Sprint együttes tagjaként szerepelt, majd szólófelvételeket készített. Súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenvedett, de nem akarta, hogy sajnálják, ezért titokban tartotta, hogy a szervezetében már évek óta ott lappangott a kór (nyirokmirigyrák). A magyar Elvis 67 éves korában otthonában, felesége karjaiban hunyt el Budapesten 2012. október 17-én. November 6-án temették el az Új köztemetőben kollégái és rajongói részvételével, kívánságára egy rózsaszín Cadillacből – írja a Wikipedia.

222 éve született a haza bölcse

Deák Ferenc magyar politikus, jogász, táblabíró, államférfi, országgyűlési képviselő, akit kortársai a haza bölcsének neveztek, 1803. október 17-én, Söjtörön született. Az 1848 áprilisában megalakult első, a parlamentnek felelős, független minisztérium (Batthyány-kormány) igazságügyminisztere volt, majd a kormányzó Deák-párt vezetője.

Ma van az Egri vár napja

1552-ben ezen a napon adták fel a törökök az Egri vár ostromát, és elhagyták Eger városát. A győzelem emlékére október 17-e minden évben az Egri vár napja. Az emlékezetes napot rendszerint múzeumpedagógiai és kézműves foglalkozásokkal, haditorna bemutatókkal, történelmi játszóházzal és szakmai programokkal ünnepli a vár.

Az első Oktoberfest is ezen a napon volt

1810. október 17-én a bajor királyság München város összes polgárát meghívta Ludwig koronaherceg és Therese von Sachsen-Hildburghausen esküvői ceremóniájára és az azt követő ünnepségre. A müncheni városfal melletti réten nagyszabású lovasversenyt hirdettek az esküvő alkalmából. Ez volt az első Oktoberfest, amit azóta is minden évben megrendeznek.

Egész hétvégén tartanak véradásokat Budapesten

Pénteken 7 és 19 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.) és 12, valamint 19 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.).

Szombaton 11 és 17 óra között a Westendben (1062. Budapest, Váci út 1-3.), 7 és 15 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben, illetve 10 és 14 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.).

Vasárnap pedig 9 és 14 óra között a Belvárosi Ferences Templomban lesz véradás (1053. Budapest, Ferenciek tere 9.).

Hűvös, de csendes lesz a hétvége időjárása

A koponyeg.hu szerint pénteken részben napos, időnként rétegfelhős, csendes őszi idő ígérkezik. A reggeli órákban 2, délután körülbelül 16 fokot mérhetünk. Szombaton borongós, erősen felhős idő valószínű, időnként megélénkülő széllel, de csak elszórtan fordulhat elő kisebb zápor. A hőmérséklet hajnalban 5, napközben 16 fok körül alakul. Vasárnap a reggelre kialakuló köd és rétegfelhőzet fokozatosan feloszlik, ezt követően gyengén felhős, csapadékmentes időre van kilátás. A szél mérsékelt marad. A maximum 10 és 15 fok között várható.