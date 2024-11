A legendás zenész 1944. november 28-án született Adásztevelen. 1962-től a Scampolo, majd a Dogs együttes tagja volt. 1966-ban részt vett a Táncdalfesztiválon, majd az Atlas, a Bergendy, a Non-Stop és a Szemek, Szájak, Szívek együttes énekese. 1977-ben jelent meg Sprint című albuma, 1981-ben pedig az első nagylemeze Pepita néven, melyet számos követett. Dalai rock and roll és balladisztikus, romantikus stílusúak, a magyar Elvis Presley-nek is nevezik. Életének utolsó születésnapján az énekest levélben köszöntötte Tarlós István főpolgármester, aki felidézte: közös ügyük volt, hogy az 1956-os forradalmat támogató Elvis Presley-ről közterületet nevezzenek el Budapesten, és ez meg is valósult. Több mint 3 millió lemeze, CD-je, kazettája jelent meg. Legnépszerűbb slágerei voltak – egyebek mellett – a Postakocsi, a Mondd kis kócos, a No Miss. A legtöbb dalát komponáló zeneszerzője, Nagy Tibor Magnus írta legutolsó nagylemezének számait is, amelynek megjelenésekor mindketten, 2011-ben zenei kiadójától életműdíjat kaptak.