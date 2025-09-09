RETRO RÁDIÓ

Te tudod, hány napig védték hőseink az Egri várat a törököktől? A csata évfordulója alkalmából eláruljuk!

A törökök az 1500-as évek közepén több tízezer fős hadsereggel szeptember 9-én kezdték el ostromolni a Dobó István parancsnoksága alatt álló Egri várat. A magyarok nem adták könnyen magukat, eddig tartott a csata.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.09. 06:30
ez lesz ma Dobó István egri vár

Az akkori naptár szerint 1552. szeptember 1-én, a mostani naptár szerint szeptember 9-én kezdődött az egri vár körbevétele, az intenzív támadások, az igazi csata pedig szeptember 16-án indultak meg a vár ellen és október 17-én vonult el a török sereg. A nagyjából 2000 fős várőrség tehát öt hét alatt visszaverte a támadást, és készítette visszavonulásra a török sereget. Eger várának egyébként döntő szerepe volt a Felvidék védelmében, a törökök mégis elfoglalták azt, de csak 44 évvel később, 1596-ban - olvasható a Wikipédián.

csata
Hetegik tartot az egri csata a várvédők és a törökök között. Fotó: Anna Pakutina / Shutterstock

94 éve született a színészkirály

Latinovits Zoltán Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész 1931. szeptember 9-én született. Latinovits fiatal korábban építész diplomát szerzett, majd a debreceni Csokonai Színházhoz szerződött. 1962-ben került a fővárosba, a Vígszínházhoz. Játszott és rendezett Veszprémben, utoljára pedig a Fővárosi Operett Színházban lépett fel. Érdekesség, hogy édesanyja Gundel Katalin, a legendás vendéglátós família sarja volt, akinek második férjétől, Frenreisz Istvántól születtek Latinovits féltestvérei: Bujtor István és Frenreisz Károly. 

41 éve ment el Máté Péter

Az énekes, zeneszerző 1984. szeptember 9-én, 37 évesen, szívroham következtében hunyt el. A huszadik század egyik legkiemelkedőbb magyar zenei tehetsége volt. Feleségével, Dékány Saroltával, valamint az Expressz együttessel is dolgozott együtt. Életében mindössze 4 lemeze jelent meg, halála óta több mint 20.

Az egyik leghíresebb tudósunk is ezen a napon hunyt el

Méghozzá 2003-ban, 95 éves korában a kaliforniai Stanfordban. Teller Ede 22 éves korában szerzett doktorátust Lipcsében. Göttingenben kezdte pályáját, ahol Max Born vezetésével Heisenberg, Wolfgang Pauli, Neumann János, Wigner Jenő és Julius Robert Oppenheimer is dolgozott. Később Szilárd Leó támogatásával kapott állást a londoni egyetemen, majd Niels Bohrhoz ment Koppenhágába. 1934-ben Budapesten megnősült, majd Londonba költözött, ahol Rockefeller-ösztöndíjat nyert. Amikor Oppenheimer 1943-ban megszervezte Los Alamosban a titkos laboratóriumot, az elsők között hívta meg oda Teller Edét. Kettejük közt sokszor támadt feszültség, együttműködésük mégis gyümölcsöző volt. 

Négy helyen tart véradást ma a Vöröskereszt a fővárosban

  • 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
  • 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
  • 13:00-18:00 óra között a Soroksári Galériában (1238. Budapest, Hősök tere 13.)
  • 15:00-18:00 óra között a Körösi Művelődési Házban (1102. Budapest, Szent László tér 7–14.)
-
Igazi strandidő lesz ma. Fotó: Ripost

Visszatér a kánikula 

A koponyeg.hu szerint kedden derült, csapadékmentes időben lesz részünk. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Éjszaka 9–17, napközben 29–34 fok közötti értékeket mérhetünk.

Itt lesznek lezárások egy focimeccs miatt

A rendőrség tájékoztatása szerint szeptember 10-én 6 óráig a VII., VIII. és XIV. kerületben tilos lesz megállni a Dob utca mindkét oldalán az Erzsébet körút és a Hársfa utca között, a Hársfa utca mindkét oldalán a Dob utca és a Király utca között és a Király utca mindkét oldalán az Eötvös utca és az Erzsébet körút között. Emellett szeptember 9-én 24 óráig a Verseny utca mindkét oldalán a Dózsa György út és a Thököly út között,

  • a Dózsa György út, Kerepesi út és az Ifjúság útja kereszteződésében található murvás parkoló területén,
  • az Ifjúság útja mindkét oldalán,
  • a Kerepesi út, Ifjúság útja, Papp László Sport Aréna mélygarázshoz vezető szervizút – hotel oldalában – és a Puskás Ferenc Stadion metrómegálló által határolt területen,
  • a Stefánia út mindkét oldalán, valamint a szervizúton a Hungária körút és az Ajtósi Dürer sor között,
  • a Szabó József köz mindkét oldalán,
  • a Radovic Dusán köz mindkét oldalán,
  • a Szabó József utca mindkét oldalán a Thököly út és az Istvánmezei út között,
  • a Cházár András utca mindkét oldalán a Thököly út és a Istvánmezei út között,
  • a Istvánmezei út mindkét oldalán a Szabó József utca és a Thököly út között,
  • és a Mogyoródi úton a Hungária körút és az Utász utca közötti murvás parkolóban.

Emellett szakaszosan és időszakosan lezárják szeptember 9-én 17 óra 45 perctől 24 óráig a

  • Dózsa György utat a Kerepesi út és a Thököly út között,
  • az Ifjúság útját a Kerepesi út és a Stefánia út között,
  • a Stefánia utat a Hungária körút és az Ajtósi Dürer sor között,
  • az Egressy utat a Stefánia út és a Hungária körút között,
  • a Szabó József utcát az Istvánmezei út és a Thököly út között,
  • a Cházár András utcát a Thököly út és az Istvánmezei út között,
  • az Istvánmezei utat a Szabó József utca és a Thököly út között,
  • a Jobbágy utcát a Verseny utca és a Dózsa György út között,
  • és a Verseny utcát a Dózsa György út és a Thököly út között.

A közösségi közlekedésben is lesznek mától változások

  • A BKK tájékoztatása szerint a 30-as busz terelve közlekedik majd szeptember 9., kedd 18:00-tól - 23:45-ig
  • A 75-ös troli szintén terelve közlekedik szeptember 9., kedd 18:00-tól - üzemzárásig
  • A 77-es troli is terelve közlekedik az Egressy út / Hungária körút és a Puskás Ferenc Stadion között szeptember 9., kedd 18:00-tól - 23:45-ig
  • A 95, 195, 130 buszok ugyancsak terelve közlekednek és nem érinti a Puskás Ferenc Stadion megállót szeptember 9., kedd 18:00-tól - 20:45-ig
  • Az 1-es villamos viszont sűrűbben közlekedik majd 18:00-tól – 23:45-ig.

Minifesztivál lesz a Müpában

Vajon miért ejt rabul mindenkit még ma is Don Juan? A legendás nőcsábász titkaira a Budapesti Fesztiválzenekar és a Müpa közös minifesztiválján derül fény. A Mozart-expedíció szeptember 9. és 13. között opera- és táncelőadások, irodalmi programok és filmek mentén rántja le a leplet a szoknyavadászról. Az eseményről további részletek itt olvashatók.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu