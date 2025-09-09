Te tudod, hány napig védték hőseink az Egri várat a törököktől? A csata évfordulója alkalmából eláruljuk!

Az akkori naptár szerint 1552. szeptember 1-én, a mostani naptár szerint szeptember 9-én kezdődött az egri vár körbevétele, az intenzív támadások, az igazi csata pedig szeptember 16-án indultak meg a vár ellen és október 17-én vonult el a török sereg. A nagyjából 2000 fős várőrség tehát öt hét alatt visszaverte a támadást, és készítette visszavonulásra a török sereget. Eger várának egyébként döntő szerepe volt a Felvidék védelmében, a törökök mégis elfoglalták azt, de csak 44 évvel később, 1596-ban - olvasható a Wikipédián.

Hetegik tartot az egri csata a várvédők és a törökök között. Fotó: Anna Pakutina / Shutterstock

94 éve született a színészkirály

Latinovits Zoltán Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész 1931. szeptember 9-én született. Latinovits fiatal korábban építész diplomát szerzett, majd a debreceni Csokonai Színházhoz szerződött. 1962-ben került a fővárosba, a Vígszínházhoz. Játszott és rendezett Veszprémben, utoljára pedig a Fővárosi Operett Színházban lépett fel. Érdekesség, hogy édesanyja Gundel Katalin, a legendás vendéglátós família sarja volt, akinek második férjétől, Frenreisz Istvántól születtek Latinovits féltestvérei: Bujtor István és Frenreisz Károly.

41 éve ment el Máté Péter

Az énekes, zeneszerző 1984. szeptember 9-én, 37 évesen, szívroham következtében hunyt el. A huszadik század egyik legkiemelkedőbb magyar zenei tehetsége volt. Feleségével, Dékány Saroltával, valamint az Expressz együttessel is dolgozott együtt. Életében mindössze 4 lemeze jelent meg, halála óta több mint 20.

Az egyik leghíresebb tudósunk is ezen a napon hunyt el

Méghozzá 2003-ban, 95 éves korában a kaliforniai Stanfordban. Teller Ede 22 éves korában szerzett doktorátust Lipcsében. Göttingenben kezdte pályáját, ahol Max Born vezetésével Heisenberg, Wolfgang Pauli, Neumann János, Wigner Jenő és Julius Robert Oppenheimer is dolgozott. Később Szilárd Leó támogatásával kapott állást a londoni egyetemen, majd Niels Bohrhoz ment Koppenhágába. 1934-ben Budapesten megnősült, majd Londonba költözött, ahol Rockefeller-ösztöndíjat nyert. Amikor Oppenheimer 1943-ban megszervezte Los Alamosban a titkos laboratóriumot, az elsők között hívta meg oda Teller Edét. Kettejük közt sokszor támadt feszültség, együttműködésük mégis gyümölcsöző volt.