"Hiányzol" - Szívszorító: Siklósi Örs szülinapjára emlékszik az AWS zenekar

Különleges dologgal érkeznek a zenekar tagjai.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.04. 19:53
Siklósi Örs lemez szülinap AWS

Ma ünnepelné 34. születésnapját az AWS zenekar énekese, Siklósi Örs, aki mindössze 29 éves volt, amikor 2021-ben hosszú és bátor küzdelem után elvesztette a leukémiával folytatott harcot. Emlékét azonban zenekara viszi tovább, akik ma jelentették be, hogy érkeznek egy lemezzel, amin még az énekes utolsó éveiben dolgozott.

Szia Örs. Ma van a születésnapod, mégis mi kapunk ajándékot: ma 21:00-kor jelenik meg a lemez, amin az utolsó éveidben dolgoztál. Hiányzol, és mind nagyon büszkék vagyunk rád!!

- jelentették be az AWS tagjai egy Facebook-bejegyzésben.

