7 étel, amiből többet kellene fogyasztanod
Néhány gyakori összetevő erőteljesen pozitív hatással lehet az egészségünkre. Íme hét étel, amit érdemes beépíteni az étrendünkbe.
Soha nem volt ilyen bőséges ételválaszték, mint napjainkban. Néha nehéz lehet eldönteni, hogy melyik tápanyagokat részesítsük előnyben egyik napról a másikra – inkább a fehérjére, a rostokra vagy a C-vitaminra kellene koncentrálnunk? Milyen étel tesz jót?
7 étel, ami biztosan hasznos
A kutatók több mint 1000 nyers élelmiszert elemeztek és rangsorolták azokat, amelyek a napi tápanyagszükséglet legjobb egyensúlyát biztosítják.
Mandula
Ez a dióféle gazdag egyszeresen telítetlen zsírsavakban és E-vitaminban. Rendszeres fogyasztása segíthet a cukorbetegségben és javíthatja a szív- és érrendszer egészségét azáltal, hogy csökkenti a „rossz” koleszterinszintet és növeli a „jó” koleszterinszintet.
Mángold
Ez a leveles zöldség ritka betalainforrás, amely egy neuroprotektív tulajdonságokkal rendelkező fitokemikália. Ez azt jelenti, hogy segíthet megvédeni idegrendszerünket a károsodástól és az öregedés hatásaitól. Segít csökkenteni a vérnyomást, javítja a véráramlást és gyógyítja az erek nyálkahártyáját, amely az öregedés során megsérülhet.
Vízitorma
Ez a leveles zöldség a káposztafélék családjába tartozik (ide tartozik a brokkoli, a káposzta és a kelkáposzta is). A vízitorma nagy mennyiségű B-vitamint (B1, B2, B3, B6, C, E), valamint kalciumot, magnéziumot és vasat, illetve polifenolokat tartalmaz. Tartalmaz továbbá luteint és béta-karotint, amelyek hozzájárulnak a szem egészségéhez és az immunrendszer működéséhez.
Cékla és a zöldje is
A cékla levelei tele vannak hasznos kalciummal, vassal, K-vitaminnal és B-vitaminokkal (különösen riboflavinnal).
Chiamagvak
Ezek az apró fekete magok sűrűn vannak tele rostokkal, fehérjével, α-linolénsavval, fenolsavval és vitaminokkal, beleértve a nagy mennyiségű B-vitamint is. Olyan fitokemikáliákat tartalmaznak, amelyek segíthetnek a szív és a máj védelmében, valamint ómega-3 zsírsavakat, amelyek támogatják az immunrendszert.
Számos egészségügyi előnnyel hozhatók összefüggésbe, beleértve a szívbetegségek kockázatának csökkentését, az egészséges koleszterinszint javítását, a vérnyomás csökkentését, valamint a 2-es típusú cukorbetegség és bizonyos ráktípusok kockázatának mérséklését.
Tökmag
A tökmag nagy mennyiségű többszörösen telítetlen és egyszeresen telítetlen zsírsavat tartalmaz, amelyek számos egészségügyi előnnyel és számos betegség alacsonyabb kockázatával járnak. A tökmag linolsavat, olajsavat és palmitinsavat is tartalmaz, amelyekről kimutatták, hogy támogatják a szív egészségét.
Pitypangzöldek
Szerencsére a pitypang levelei bőségesen állnak rendelkezésre, és a legtöbbünk számára elérhetőek, amint beköszönt a tavasz. Tele van jótékony vegyületekkel, amelyek gyulladáscsökkentő, sőt rákellenes hatásúak is. Egyes tanulmányok a szívbetegségek kockázatának csökkenésével is összefüggést mutatnak ki: bár ez még kutatás alatt van.
A pitypang levelei emellett gazdagok fenolsavakban, flavonoidokban, vitaminokban (A, C, E, K és B) és ásványi anyagokban (kalcium, nátrium, magnézium és vas) – írja a BBC.
