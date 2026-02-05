Soha nem volt ilyen bőséges ételválaszték, mint napjainkban. Néha nehéz lehet eldönteni, hogy melyik tápanyagokat részesítsük előnyben egyik napról a másikra – inkább a fehérjére, a rostokra vagy a C-vitaminra kellene koncentrálnunk? Milyen étel tesz jót?

7 étel, amiből többet kellene fogyasztanod – Fotó: pexels

7 étel, ami biztosan hasznos

A kutatók több mint 1000 nyers élelmiszert elemeztek és rangsorolták azokat, amelyek a napi tápanyagszükséglet legjobb egyensúlyát biztosítják.

Mandula

Ez a dióféle gazdag egyszeresen telítetlen zsírsavakban és E-vitaminban. Rendszeres fogyasztása segíthet a cukorbetegségben és javíthatja a szív- és érrendszer egészségét azáltal, hogy csökkenti a „rossz” koleszterinszintet és növeli a „jó” koleszterinszintet.

Mángold

Ez a leveles zöldség ritka betalainforrás, amely egy neuroprotektív tulajdonságokkal rendelkező fitokemikália. Ez azt jelenti, hogy segíthet megvédeni idegrendszerünket a károsodástól és az öregedés hatásaitól. Segít csökkenteni a vérnyomást, javítja a véráramlást és gyógyítja az erek nyálkahártyáját, amely az öregedés során megsérülhet.

Vízitorma

Ez a leveles zöldség a káposztafélék családjába tartozik (ide tartozik a brokkoli, a káposzta és a kelkáposzta is). A vízitorma nagy mennyiségű B-vitamint (B1, B2, B3, B6, C, E), valamint kalciumot, magnéziumot és vasat, illetve polifenolokat tartalmaz. Tartalmaz továbbá luteint és béta-karotint, amelyek hozzájárulnak a szem egészségéhez és az immunrendszer működéséhez.

Cékla és a zöldje is

A cékla levelei tele vannak hasznos kalciummal, vassal, K-vitaminnal és B-vitaminokkal (különösen riboflavinnal).

Chiamagvak

Ezek az apró fekete magok sűrűn vannak tele rostokkal, fehérjével, α-linolénsavval, fenolsavval és vitaminokkal, beleértve a nagy mennyiségű B-vitamint is. Olyan fitokemikáliákat tartalmaznak, amelyek segíthetnek a szív és a máj védelmében, valamint ómega-3 zsírsavakat, amelyek támogatják az immunrendszert.

Számos egészségügyi előnnyel hozhatók összefüggésbe, beleértve a szívbetegségek kockázatának csökkentését, az egészséges koleszterinszint javítását, a vérnyomás csökkentését, valamint a 2-es típusú cukorbetegség és bizonyos ráktípusok kockázatának mérséklését.