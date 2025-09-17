Letti szülinapját ünnepelte Forgács Zoltán, amikor szembesült az újabb csapással

Megpróbáltatásokkal teli nehéz évek vannak a komlói férfi mögött. Több mint húsz éve Forgács Zoltán sorozásakor az orvosi vizsgálatokon megállapították, hogy izomsorvadásos betegségben szenved. Izmai zsugorodnak, így egészségi állapota miatt nehezen tud munkát vállalni, ami rányomja a bélyegét a férfi mindennapjaira.

Forgács Zoltán épp Letti szülinapját ünnepelte, amikor jött a rossz hír / Fotó: Olvasói fotó

Forgács Zoltán megjárta a poklok poklát. Évek hosszú sora telt el úgy, hogy Pécsen az utcán élt. Kapualjakban, és köztéri padokon hajtotta álomra a fejét. Ekkor talált rá a szőlőhegyen kikötve Lettire a németjuhászra, ami azóta elválaszthatatlan társa lett. A férfi nehéz helyzetében inkább lemondott az ételről, de kutyája semmiben sem szenvedhetett hiányt.

Forgács Zoltán elválaszthatatlan hű társa 13 éves lett

Zoltán sosem adta fel. Hatalmas volt benne a küzdeni akarás. Munkahelyet keresett magának, és kibérelt egy lakást Komlón.

Mikor kezdtem végre megnyugodni, ismét próbára tett az élet. Az egészségügyi állapotom rosszabbra fordult. Már nehezebben járok, és állni szinte egyáltalán nem tudok. Emiatt elveszítettem a munkahelyemet, és kezdődtek újra a gondok. Minden hónapban azért küzdök, hogy ki tudjam fizetni a lakásom bérleti díját, és kerüljön étel az asztalra. A következő csapás pedig néhány napja Letti szülinapján történt. Inkasszó került került a számlámra, és minden megtakarításomat elvitték

– mondja kétségbeesetten Forgács Zoltán, aki nem tudja, miként fogja tudni a jövőben fizetni a számláit.

Letti még tortát is kapott a szülinapjára / Fotó: Olvasói fotó

Az életemben az egyetlen jó dolog Letti a németjuhász. Hétfőn volt a születésnapja. Akkor még felhőtlenül ünnepeltünk. Vettem neki lufikat, és adományba még egy nyulas tortát is kapott, amit örömében felfalt

– mondja a férfi, aki tanácstalan, hogy keveredjen ki a mostani nehéz helyzetéből. Már nem mer az emberektől segítséget kérni, mert szégyen gyötri, de tudja, hogy máshogy nem tud boldogulni. Bízik benne, hogy élete ismét pozitív fordulatot vesz.