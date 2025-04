„Felcsillant a remény” – Talán újra dolgozhat az egykor hajléktalan Forgács Zoltán

Forgács Zoltán a hajléktalanságból küzdötte fel magát. Nagy erőfeszítéseket tett azért, hogy legyen egy saját otthona, amit egyetlen hű társáva, Lettivel, a németjuhásszal oszt meg. Sok éve elválaszthatatlanok. Pécsen, a szőlőhegyen talált rá kikötve, és megmentette. Azóta a kutya Zoltán családja. Mikor nehéz helyzetben van a férfi, inkább nem eszik, de Letti semmiben sem szenved hiányt.

Felcsillant a remény Forgács Zoltán életében. Ha az egészsége is engedi, májustól ismét dolgozhat (Fotó: Faludi Koppány)

Forgács Zoltán életét egy betegség törte derékba. Sorkatonai szolgálatra akarták vinni, mikor egy orvosi vizsgálaton megállapították, hogy izomsorvadásban szenved. A férfi izmai folyamatosan zsugorodnak, nehezen tud járni, és állni is. Ez megnehezíti számára a munkavállalást. Leginkább csak rehabilitációs munkákat tud elvállalni. Az élet sem bánt kesztyűs kézzel Zoltánnal. Volt idő, mikor Pécsen az utcán töltötte a napjait. Mindig kitartó ember volt, és azért küzdött, hogy változtatni tudjon az életén, és ennek meg is lett a gyümölcse. Zoltán Komlón talált egy lakást, kibérelte, és dolgozott is. Az élete pár hónapja azonban ismét negatív fordulatot vett. A munkahelyét elveszítette, és ezzel veszélybe került a lakása is. Azóta minden percét munkakereséssel tölti, de az élet most újabb probléma elé állította. Betegség nehezíti a boldogulását.

Forgács Zoltán életét betegség nehezíti

Nem vagyok túl jól. Bélrepedésem van, ami nagyon fájdalmas. Menni is alig tudok. Sajnos még több mint egy hónap, mire mehetek a proktológiai vizsgálatra, ahol lesz egy végbéltükrözés, és ennek az eredményétől függően fogják tudni elkezdeni a kezelésemet

– sóhajt fel Zoltán, aki nehéz éveket tudhat maga mögött. Annak ellenére, hogy nem egészséges, folyamatosan és kitartóan munkahelyet keres. Szerencsére van több hely is, ahová behívták felvételire.

Egy összeszerelő üzembe jelentkeztem, és még egy másik helyre konyhai kisegítőnek is. Már nem kell sokat várni, hogy kiderüljön, alkalmaznak-e.

– mondja reménykedve az egykor az utcán élő Forgács Zoltán, aki kutyájával, Lettivel Komlón tengeti a mindennapjait.