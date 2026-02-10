Koporsó a stúdióban, műtárgy a Titanicról: ezek voltak a Kincsvadászok legfurcsább tárgyai

A rozsdás relikviáktól a megmagyarázhatatlan furcsaságokig a műsor tele volt elképesztő leletekkel. Összegyűjtöttük a Kincsvadászok eddigi legfurcsább tárgyait, amelyektől garantáltan leesik az állad.

Hátborzongató bababútor a Kincsvadászokban

A különleges, drága holmik mellett előfordul, hogy igencsak bizarr műtárgyakkal érkeznek az eladók a Kincsvadászok kereskedői elé:

Az eladó egy aprólékosan kidolgozott, kézzel festett miniatűr bababútort, vagyis gyerekjátékot vitt a műsorba. A tárgy eredetileg fehér lehetett, mára azonban sárgás elszíneződés látható rajta, a festék pedig több helyen megrepedezett. A műtárgy állapotát a Kincsvadászok szakértője, Megyesi Balázs értékelte, aki szerint a kopottság és az idő nyoma ebben az esetben kifejezetten jól mutat a kis bútoron, és karaktert ad hozzá. Amire azonban senki sem számított, az a bútor szaga. Noha a tárgy látványa több kereskedő tetszését elnyerte, a dohos szagtól nem tudtak eltekinteni.

Durst Attila egy sakk-készlettel érkezett a TV2 stúdiójába, ahol azonnal leesett minden szakértőnek az álla, hiszen nem akármilyen sakk-készletről van szó. A férfi a nagyapjától örökölt, kézzel készített játékát hozta el a Kincsvadászok műsorába. A sakkot a nagypapa több, mint 70 évvel ezelőtt készítette, amikor politikai okok miatt raboskodott. A figurákat pedig egészen elképesztő módszerrel valósította meg a szobrász és rabtársai: a napi ételadagból lecsípett kenyérből formázták a játékot, korommal színezték, valamint só és víz adagolásával fixálták a bábukat.

Nem kellett a koporsó a Kincsvadászok műkereskedőinek (Fotó: TV2)

Koporsóval érkezett a műsorba

Egy hajdú-bihari lakos egy gyönyörű kincses ládikót hozott a műsorba – legalábbis első ránézésre annak tűnt. István valójában egy higiéniás utazó szettel lepte meg a kereskedőket, akik alig hittek a szemüknek. Mindannyian úgy vélték, egy szenzációs tárgy került az asztalukra, ami teljes és tökéletes állapotban van. Nagyjából 100 évvel ezelőtt ilyen utazó felszerelése csak a nagyon tehetős embereknek volt. A műkincs végül 800 ezer forintért kelt el.

A Kincsvadászok történetének leghátborzongatóbb műtárgya nem más volt, mint egy koporsó. A több, mint 100 éves tárgyat korábban gyászmisékhez használták. Megyesi Balázs elárulta, hogy korábban Jézus koporsóját szimbolizálta egy gyászszertartás során.

Igazi kincsek is előkerültek a Titanicról. Az eladó egy ládányi felbecsülhetetlen értékű tárggyal érkezett a műsorba, azonban csak egy darab szénről tudta bebizonyítani, hogy az tényleg az óceán fenekén pihenő Titanicról származik. Ez azonban elég volt Fejes Tamásnak, hogy 400 ezer forintért megvásárolja a tárgyat.

A Tankcsapda dobosa és kereskedőtársai teljesen megdöbbentek, amikor egy dunaújvárosi bácsi egy hatalmas babagyűjteménnyel érkezett a műtárgy-kereskedő műsorba. Az eladó elárulta, hogy több, mint 800 darab porcelánbabája van, ezzel a számmal pedig ő tartja a „Magyar Babagyűjtő Rekorder" címet.