Csókközelben: vele fog csókolózni Mihályfi Luca az új klipjében?

Mihályfi Luca ismét gondoskodott róla, hogy téma legyen a közösségi médiában. Az Angyal című új klipje péntek délutáni premierje előtti napon megosztott fotók teljesen lázba hozták a rajongókat.

Mihályfi Luca legújabb dala már most lázba hozza a rajongókat (Fotó: Mediaworks archív)

Angyali csók – Mihályfi Luca és Hegyes Berci legújabb képeiért odáig vannak a rajongók

A gyönyörű énekesnő legújabb klipje még meg sem jelent, de a hír már most rengeteg ember szívét dobogtatja meg. A dalpremiert beharangozó képeken Mihályfi Luca fehér angyalszárnyakkal és fekete bodyban látható, amint szerelme, Hegyes Berci karjaiba omlik. A képen szinte tapintható a vibráló szenvedély a szerelmesek között.

Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, a gyönyörű énekesnő már megosztott fotókat a dal premierjéről, azonban ezeken a képeken még Hegyes Berci nélkül szerepelt. A mostani felvételek azt sugallják, hogy a szexi énekesnő párjával, Hegyes Bercivel csóklózik majd a klipben.

A rajongók odáig vannak a megjelent fotókért, és azonnal elárasztották az Instagram-bejegyzést lájkokkal és kommentekkel:

Legszebb páros!

– írta az egyik rajongó a képek alá.

„Atom jól néztek ki együtt”

– lelkendezett más.

Mihályfi Luca a dalpremiert február 13-a délutánra ígérte, és ha a klip csak feleannyira lesz szenvedélyes, mint az elkészült fotók, akkor az Angyal premierje után még hosszú ideig beszédtéma marad az énekesnő legújabb dala.

Íme Mihályfi Luca és Hegyes Berci legújabb fotósorozata: