Milliókat nyert a férfi a lottón, majd közölték vele a rossz hírt

Egy férfi számára valószínűleg élete egyik legnagyobb csalódása volt, mikor a lottótársaság elhitette vele, hogy milliókat nyert a lottón, majd közölték vele, hogy az egész egy nagy tévedés.

Azt hitte nyert a lottón, de kiderült tévedés Fotó: Képünk illusztráció/Unsplash

Milliókat nyert a lottón, majd elvették tőle

A norvégiai Kløfta-ból származó, Ole Fredrik Sveen nemrégiben a The Guardiannak adott interjújában mesélt a vele történtekről. Elárulta, hogy mindig is arról álmodott, hogy megnyeri a lottót és néhány hetente játszott is annak ellenére, hogy sosem vitt haza vele nyereményt.

Az elmúlt nyáron úgy tűnt fordul a szerencséje.

„Júniusban a barátnőmmel nyaraltunk Görögországban. Csodálatos napunk volt, és egy pohár bor mellett néztük a naplementét. A nap folyamán megbeszéltük, hogy szeretnénk ott nyaralót vásárolni. „Először meg kell nyernem a lottót!” – viccelődött, akkor.

Nem sokára remegni kezdett a keze, mikor az alkalmazásba belépve látta, hogy nyert 128 ezer 360 dollárt, ami nagyjából 42 millió magyar forintnak felel meg. A hír hallatán még a szíve is kihagyott egy ütemet, az agya hirtelen pörögni kezdett a lehetőségeken, még édesanyját is felhívta, hogy megossza vele az örömhírt.

Hamarosan érezni kezdte, hogy valami nincsen rendben.

Ellenőriztem a nyerőszámokat, és összehasonlítottam őket az enyéimmel. Csak két főszámot és egy bónuszszámot találtam el. A szívem a gyomrom mélyére ugrott. Lehetetlen volt ennyi pénzt nyernem

– idézi őt a People.

Mondta, hogy addigra már számos hír keringett az interneten a hibáról.

Kiderült, hogy a lottótársaság tévesen több ezer embert értesített arról, hogy megnyerték a főnyereményt.

Ole nagyot csalódott. „A nyaralások, a fejemben szőtt tervek mind szertefoszlottak. Fel kellett hívnom anyámat, és elmondanom neki, hogy valójában nem is nyertem pénzt. A barátnőm könnyekben tört ki.”

Másnap senki nem kereste meg őket a lottótársaságtól, hogy megerősítse, hogy nem nyert vagy hogy bocsánatot kérjen. Két-három napba is telt, mire elengedték az álmaikról szőtt terveiket. Néhány nappal később hivatalosan is értesítették őket a tévedésről, jóval az örömhírt okozó üzenet után.