Milliókat nyert a férfi a lottón, majd közölték vele a rossz hírt
Barátnője könnyekben tört ki, édesanyját is lesokkolta a hír.
Egy férfi számára valószínűleg élete egyik legnagyobb csalódása volt, mikor a lottótársaság elhitette vele, hogy milliókat nyert a lottón, majd közölték vele, hogy az egész egy nagy tévedés.
Milliókat nyert a lottón, majd elvették tőle
A norvégiai Kløfta-ból származó, Ole Fredrik Sveen nemrégiben a The Guardiannak adott interjújában mesélt a vele történtekről. Elárulta, hogy mindig is arról álmodott, hogy megnyeri a lottót és néhány hetente játszott is annak ellenére, hogy sosem vitt haza vele nyereményt.
Az elmúlt nyáron úgy tűnt fordul a szerencséje.
„Júniusban a barátnőmmel nyaraltunk Görögországban. Csodálatos napunk volt, és egy pohár bor mellett néztük a naplementét. A nap folyamán megbeszéltük, hogy szeretnénk ott nyaralót vásárolni. „Először meg kell nyernem a lottót!” – viccelődött, akkor.
Nem sokára remegni kezdett a keze, mikor az alkalmazásba belépve látta, hogy nyert 128 ezer 360 dollárt, ami nagyjából 42 millió magyar forintnak felel meg. A hír hallatán még a szíve is kihagyott egy ütemet, az agya hirtelen pörögni kezdett a lehetőségeken, még édesanyját is felhívta, hogy megossza vele az örömhírt.
Hamarosan érezni kezdte, hogy valami nincsen rendben.
Ellenőriztem a nyerőszámokat, és összehasonlítottam őket az enyéimmel. Csak két főszámot és egy bónuszszámot találtam el. A szívem a gyomrom mélyére ugrott. Lehetetlen volt ennyi pénzt nyernem
– idézi őt a People.
Mondta, hogy addigra már számos hír keringett az interneten a hibáról.
Kiderült, hogy a lottótársaság tévesen több ezer embert értesített arról, hogy megnyerték a főnyereményt.
Ole nagyot csalódott. „A nyaralások, a fejemben szőtt tervek mind szertefoszlottak. Fel kellett hívnom anyámat, és elmondanom neki, hogy valójában nem is nyertem pénzt. A barátnőm könnyekben tört ki.”
Másnap senki nem kereste meg őket a lottótársaságtól, hogy megerősítse, hogy nem nyert vagy hogy bocsánatot kérjen. Két-három napba is telt, mire elengedték az álmaikról szőtt terveiket. Néhány nappal később hivatalosan is értesítették őket a tévedésről, jóval az örömhírt okozó üzenet után.
A Norsk Tipping lottótársaság június 27-én hivatalosan is bocsánatot kértek a tévedésükért, melyben egy manuális hibára hivatkoztak, mely során a nyereményt 100-al szorozták meg az eredeti helyett. Ole ma már nem lottózik, mert a mai napig érzi a csalódottságát, de igyekszik életében a pozitív dolgokra koncentrálni.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre