RETRO RÁDIÓ

Megszólalt a lottónyertes: erre a négy dologra költi a mesés vagyont

Napokkal később jutott csak eszébe, hogy megnézze a szelvényét. Végre megszólalt a lottónyertes.

Megosztás
Szerző: Bander Anita Csilla
Létrehozva: 2025.11.20.
lottónyertes jackpot nyeremény pénz

Egy pennsylvaniai nő hatalmasat nyert egy egyszerű bevásárlás után – írja a People. Az amerikai Debbie Truckermiller a Giant élelmiszerboltban intézte a bevásárlást a hónap elején, amikor megvette az 1 millió dollárt érő Powerball-szelvényét. A nő kedvtelésből szokott játszani időnként. Talán ezért történhetett, hogy két nap is eltelt, mire rájött, mekkora mázlista. Most végre megszólalt a lottónyertes!

Megszólalt a lottónyertes
Megszólalt a lottónyertes Fotó:  pexels.com/Képünk illusztráció

A nő csak két nappal később értesült nyereményéről, amikor mosogatás közben eszébe jutott, hogy rá kéne néznie a szelvényre.

Láttam valamit a Facebookon, amiről eszembe jutott:»Ó, meg kéne néznem a szelvényem!«

 — mesélte Truckermiller.

Azonnal kiabáltam a férjemnek! Ugráltam örömömben, ő pedig csak annyit mondott: »Adj egy percet, hadd találjam meg a szemüvegem!«

Megszólalt a lottónyertes

A nő és férje megosztotta a hírt két felnőtt gyermekével, jelezve, hogy a nyereményből fedezik majd a diákhitelüket. S hogy mi az a továbi három dolog, amire költenek majd? Íme: felújításra, nyaralásra és befektetésre.

Imádunk utazni és sporteseményekre járni. A kedvenc focicsapatunk természetesen az Eagles!

– mondta a szerencsés nő.

A lottótársaság nevében is nagyon örülünk Debbie nyereményének

— mondta Drew Svitko, a lottótársaság ügyvezető igazgatója.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu