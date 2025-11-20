Megszólalt a lottónyertes: erre a négy dologra költi a mesés vagyont

Egy pennsylvaniai nő hatalmasat nyert egy egyszerű bevásárlás után – írja a People. Az amerikai Debbie Truckermiller a Giant élelmiszerboltban intézte a bevásárlást a hónap elején, amikor megvette az 1 millió dollárt érő Powerball-szelvényét. A nő kedvtelésből szokott játszani időnként. Talán ezért történhetett, hogy két nap is eltelt, mire rájött, mekkora mázlista. Most végre megszólalt a lottónyertes!

Megszólalt a lottónyertes Fotó: pexels.com/Képünk illusztráció

A nő csak két nappal később értesült nyereményéről, amikor mosogatás közben eszébe jutott, hogy rá kéne néznie a szelvényre.

Láttam valamit a Facebookon, amiről eszembe jutott:»Ó, meg kéne néznem a szelvényem!«

— mesélte Truckermiller.

Azonnal kiabáltam a férjemnek! Ugráltam örömömben, ő pedig csak annyit mondott: »Adj egy percet, hadd találjam meg a szemüvegem!«

Megszólalt a lottónyertes

A nő és férje megosztotta a hírt két felnőtt gyermekével, jelezve, hogy a nyereményből fedezik majd a diákhitelüket. S hogy mi az a továbi három dolog, amire költenek majd? Íme: felújításra, nyaralásra és befektetésre.

Imádunk utazni és sporteseményekre járni. A kedvenc focicsapatunk természetesen az Eagles!

– mondta a szerencsés nő.

A lottótársaság nevében is nagyon örülünk Debbie nyereményének

— mondta Drew Svitko, a lottótársaság ügyvezető igazgatója.