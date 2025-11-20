Megszólalt a lottónyertes: erre a négy dologra költi a mesés vagyont
Napokkal később jutott csak eszébe, hogy megnézze a szelvényét. Végre megszólalt a lottónyertes.
Egy pennsylvaniai nő hatalmasat nyert egy egyszerű bevásárlás után – írja a People. Az amerikai Debbie Truckermiller a Giant élelmiszerboltban intézte a bevásárlást a hónap elején, amikor megvette az 1 millió dollárt érő Powerball-szelvényét. A nő kedvtelésből szokott játszani időnként. Talán ezért történhetett, hogy két nap is eltelt, mire rájött, mekkora mázlista. Most végre megszólalt a lottónyertes!
A nő csak két nappal később értesült nyereményéről, amikor mosogatás közben eszébe jutott, hogy rá kéne néznie a szelvényre.
Láttam valamit a Facebookon, amiről eszembe jutott:»Ó, meg kéne néznem a szelvényem!«
— mesélte Truckermiller.
Azonnal kiabáltam a férjemnek! Ugráltam örömömben, ő pedig csak annyit mondott: »Adj egy percet, hadd találjam meg a szemüvegem!«
Megszólalt a lottónyertes
A nő és férje megosztotta a hírt két felnőtt gyermekével, jelezve, hogy a nyereményből fedezik majd a diákhitelüket. S hogy mi az a továbi három dolog, amire költenek majd? Íme: felújításra, nyaralásra és befektetésre.
Imádunk utazni és sporteseményekre járni. A kedvenc focicsapatunk természetesen az Eagles!
– mondta a szerencsés nő.
A lottótársaság nevében is nagyon örülünk Debbie nyereményének
— mondta Drew Svitko, a lottótársaság ügyvezető igazgatója.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre