"A kislányom tekintetét sohasem feledem" - élete pillanatáról mesélt a szívátültetett magyar sztár

Tengernyi nehézséggel, operációkkal, csalódással zsúfolt élet az övé, eközben megacélosodott, és nézőként természetesen ott lesz a családdal az augusztus 17. és 29. közötti budapesti atlétikai vb-n.

Fazekas Róbert Fotó: Nemzeti Sport

Halász dobogógyanús

- Szurkolok Halász Bencének, aki érmes helyezést szerezhet kalapácsvetésben – mondta lapunknak a 47 éves klasszis, Fazekas Róbert. – Igazán küzdőképes, akaratos atléta. Sajnálom, hogy nem vagyok húsz évvel fiatalabb, a diszkoszommal a Nemzeti Atlétikai Központban alighanem harcban állnék az éremért. Ha most nekidurálnám magam, mint ahogy nem teszem, bőven ötven fölötti, akár 60 méter körüli dobásra is képes lennék. Persze vigyázni kell az erőkifejtéssel, mert a kislányom tekintetét sohasem feledem, amikor a szívátültetésem előtt kétszer is látta, ahogy otthon elvesztettem az eszméletem.

Az 1990 és 2000 közötti tíz éve maga volt a tökély, akkor néhai Németh Pál mestere irányításával folyamatosan fejlődött; sajnálatára ezt a szombathelyi harmóniát a pénz megjelenése tönkretette.

Tájkép csaták után

- Amikor Pali bácsitól elváltak útjaink, még lendületesebben javultunk Annus Adrián kalapácsvető barátommal egyetemben, ugyanis Vida József edzőnkkel finomítottunk a felkészülésen. Máig őrzöm a tehetséges festő Németh Pál ajándékát, egy tájképet.

Robit segítették azok a megfigyelései, amelyekkel az Egyesült Államokban vérteződött fel, tudniillik hosszú hónapokat készülhetett a tengerentúli menőkkel. Mindezeket pályafutása befejezése után iráni edzői munkálkodása során hasznosította. Volt olyan dobója, aki 60 métert tudott, aztán Robival elérte a hatvanötöt, azzal pedig olimpiára utazhatott.

Ami a diszkoszvetés mai technikáját illeti, óriási változásokat figyelt meg.

- Olyan 18 éves szlovén srácról hallottam, aki 70 méter körül tud, de nem dobják mélyvízbe, mert az edzői nem kívánják idő előtt kiégetni.