„Kezdődhet a hajrá” – Sorsdöntő hetet zártak a budapesti atlétikai vb szervezői

Több szempontból a felkészülés legfontosabb hetét zárták az augusztus 19-én kezdődő budapesti atlétikai világbajnokság szervezői.

A Nemzeti Atlétikai Központ Fotó: Szabolcs László / Metropol

A világversenyt szervező Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatója, Németh Balázs ezzel kapcsolatban beszélt többek között a nemzetközi szövetség helyszíni szemléjéről az új Nemzeti Atlétikai Központban; a nagy sikert arató kabalafiguráról; és a csúcsra járatott jegyeladásokról.

„Az eddigi legfontosabb hét ért véget a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság szervezésében, lezajlott a Nemzeti Atlétikai Szövetség mindent eldöntő helyszíni szemléje és megkaptuk azt a pecsétet, ami igazolja, hogy a szervezéssel kapcsolatos tervek és a Nemzeti Atlétikai Központ is megfelel minden elvárásnak. Nagyon büszke vagyok a csapatunkra, hogy ezt 100 nappal a vb előtt sikerült elérnünk” – nyilatkozta Németh Balázs.

Kitért arra is, hogy Youhuu, a rackajuh bemutatásával mérföldkőhöz értek a szervezésben.

„Büszkeség az is és fontos gesztus a világ egyik legbefolyásosabb nemzetközi sportszövetsége, a World Athletics részéről, hogy egy magyar szimbólum, a rackajuh lett a vb kabalafigurája. Bemutattuk a héten tehát Youhuut, a rackát is és ezzel jelképesen is lezárult a tervezés,

kimondhatjuk, hogy a világbajnokság szervezésével kapcsolatos összes fontos döntés megszületett, minden terv készen áll, kezdődhet a hajrá

– mondta a vezérigazgató.

Németh Balázs a jegyeladásokról is jó híreket árult el:

„Amióta van Youhuu, csúcson vannak a napi jegyeladások, folyamatosan nő az érdeklődés. Már több mint 170 ezer belépő fogyott el és 77 országból jönnek szurkolók, köztük a világ olyan távoli pontjairól is, mint Új-Zéland, Chile, vagy Jamaica. Sokan kérdezik, hogy melyik napra érdemes kijönni a vb-re, amire azt tudom mondani, hogy érdemes már az első nap ott lenni, mert egyrészt már akkor is vannak döntők, másrészt lehet magyar versenyzőknek is szurkolni és biztos vagyok benne, hogy aki az első versenyeket látja, annak olyan meglepetésekben lesz része, hogy más napokon is ki fog jönni a vb-re.”

Belépőjegyek ide kattintva vásárolhatóak a budapesti világversenyre.