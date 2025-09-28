Most kaptuk: holtan találtak rá Kaszás Nikolettre a Pilisben

Mint arról korábban a Metropol már többször is beszámolt, rejtélyes körülmények között veszett nyoma Kaszás Nikolettnek, aki a Rám-szakadékhoz ment kirándulni, onnan azonban soha nem tért haza. Niki szeptember 7-én tűnt el, akinek az eltűnését több rejtély is övezi: mielőtt eltűnt, valaki hívta, azonban azt a rendőrség sem tudta lenyomozni, hogy ki. Emellett Niki üzenetei körül is adódtak furcsaságok.

Kaszás Nikolett / Fotó: rendőrség

A Bors azonban nemrég arról írt: egy sümegi férfi különös dolgokat terjeszt a neten Nikiről: Ádám nemcsak azt állítja, hogy ő és az eltűnt lány ismerték egymást, de egyenesen szerelmi viszony volt köztük, ő azonban végül megölte. Kommentjei szinte minden Nikivel kapcsolatos poszt, bejegyzés alatt megjelennek.

Kaszás Nikolett keresése tragédiával végződött

Vasárnap közel ötszázan indultak a hetekkel ezelőtt eltűnt Kaszás Nikolett keresésére. Majd nem sokkal délután a Mandiner közölte: információik szerint megtalálták a Pilisben három hete eltűnt Kaszás Nikolett holttestét az Öreg-Pap-hegy lábánál, a zöld turistajelzés közelében. Vasárnap reggel nagyjából ötszázan indultak a lány keresésére, hogy segítsenek a hatóságoknak. Jelenleg zajlik a helyszínelés. Későbbre pedig bővebb tájékoztatást ígértek, amint több részlet is kiderül.

Frissítés: a rendőrség megerősítette a hírt!

Egy kutyás csapat megtalálta a nemrégiben az eltűnt Kaszás Nikolett holttestét – adta hírül közösségi oldalán a Pest vármegyei rendőrség. Mint írták, a délelőtti órákban megtalálták a keresett lányt, aki már nem élt. Közölték: a szemle folyamatban van, azonban bővebb információt nem áll módjukban adni jelenleg az ügy körülményeiről.