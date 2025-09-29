Párhuzamos univerzumot találtak? A tudósok elmélete még félelmetesebbé teszi a világűrt

2019-ben a tudósok megmagyarázhatatlannak hitt jelet fedeztek fel. A Lézer-interferométeres Gravitációshullám-obszervatórium által felfedezett furcsa jelenség a gravitációs hullám nevet viseli és a párhuzamos univerzumok elméletét támaszthatja alá.

A párhuzamos univerzumból érkező hullám hatalmas tudományos felfedezés Fotó: Unsplash/Illusztráció

A gravitációs hullámokat egyes tudósok úgy definiálják, mint szakadásokat a téridőben egy erős energiai jelenség hatására. A 2019-ben feljegyzett gravitációs hullámot valószínűleg két fekete lyuk összeütközés okozta és a GW190521 nevet viseli.

Egy kínai kutatóközpont azonban más véleményen van. A kutatók más nézőpontból vizsgálták meg a GW190521 nevű jelenséget. A különleges tanulmány címe: A GW190521 gravitációs hullám egy féreglyuk-maradék visszhangja egy másik univerzumból?

A kínai tudósok az mellet érvelnek, hogy a gravitációs hullám egy féreglyukon keresztül utazott át egy párhuzamos univerzumból a miénkbe. A tudósok érve szerint a hullám nem mutatja azokat a jellemzőket, amik a fekete lyukak összeütközése után létrejövő gravitációs hullámokon megfigyelhetők. Helyette a hullám egy féreglyukon keresztül utazott, egy másik univerzum jelenségének visszhangja tapasztalható a mi univerzumunkban.

A párhuzamos univerzumok elmélete régóta vitatott kérdés. Az elmélet mellett áll Alexander Vilenkin elméleti fizikus is, aki úgy gondolja, az univerzum néhány része még mindig tágul, így más valóságok is kialakulhatnak ezekben a távoli részekben – írja az Unilad.