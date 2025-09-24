Egy másik univerzumból érkezett a jel a Földre – mondja a tudós

Furcsa hangot rögzítettek a tudósok. Dr. Lai szerint a bizonyítékok nem zárják ki, hogy a jel egy másik univerzumból érkezett a Földre.
2019-ben a Földön működő gravitációshullám-detektorok egy olyan jelet észleltek, amely teljesen zavarba ejtette a tudósokat. Bár a mai napig nem találtak rá pontos magyarázatot, a szakértők nem zárják ki annak lehetőségét, hogy a jel egy másik univerzumból érkezhetett.
A gravitációs hullámok a téridő szövetében keletkező fodrozódások, amelyeket általában hatalmas, sűrű objektumok, például fekete lyukak ütközései hoznak létre. Az érzékelt hirtelen kitörés azonban kevesebb mint egy tizedmásodpercig tartott, vagyis jóval rövidebb volt, mint amit a fekete lyukak összeolvadása általában keltett. Most a kutatók úgy gondolják, hogy ez a különös jel, amely a GW190521 nevet kapta, akár egy párhuzamos univerzumból is érkezhetett.
Egy tanulmányban a Kínai Tudományos Akadémia Egyetemének dr. Qi Lai vezette kutatócsoportja azt állítja, hogy a GW190521 egy féregjárat összeomlásának visszhangja lehetett.
Ha két fekete lyuk ütközése elég erős volt ahhoz, hogy alagutat hozzon létre az univerzumok között, a gravitációs jel áthaladhatott volna a féregjárat torkán a mi kozmoszunkba. Mivel a féregjárat csak nagyon rövid ideig maradhatott nyitva, ez megmagyarázná, miért tűnik úgy, hogy a GW190521 hirtelen megszakad.
Bár a modellezésük szerint ez a forgatókönyv nem túl valószínű, dr. Lai szerint a bizonyítékok nem zárják ki annak lehetőségét, hogy a jel egy másik univerzumból érkezett a Földre.
Einstein relativitáselmélete szerint a tömeggel rendelkező objektumok megnyújtják és meghajlítják a téridő szövetét. Ennek egyik fontos következménye, hogy a nagyon nagy tömegű objektumok ütközése fodrozódásokat kelt, amelyek a valóság szövetén keresztül hatalmas távolságokig terjednek.
Amikor a kettős fekete lyukak, az úgynevezett bináris fekete lyukak, egymás felé spiráloznak, a gravitációs mezők kölcsönhatásba lépnek, és saját hullámokat generálnak, amelyek egyre erősebbek lesznek, ahogy az ürességek közelednek egymáshoz. Ez adja a fekete lyukak összeolvadása által keltett jelekre jellemző, emelkedő mintázatot, azonban a GW190521 különlegessége, hogy hiányzik belőle a jel emelkedő része.
Jelenleg a legjobb magyarázat erre a szokatlan jelre az, hogy két fekete lyuk véletlen találkozás során közvetlenül egymásnak csapódott, spirálozás nélkül. Dr. Lai szerint azonban a másik univerzumban nyíló féregjárat is egy lehetséges magyarázat.
A féregjárat egy olyan objektumot képvisel, amely vagy két különálló univerzumot, vagy egyetlen univerzum két távoli régióját köti össze egy torkon keresztül
– írták a tanulmányban.
Ha két fekete lyuk összeolvadása egy ilyen rövid életű féregjáratot hozott létre, akkor hallhatnánk a jel rövid töredékét, majd hirtelen megszakadna, és egy nagyon rövid gravitációs hullámkitörést hagyna maga után.
Dr. Lai csapata matematikai modellt készített arról, hogyan nézne ki ez a féregjáratból származó jel, majd összehasonlította a valós GW190521 jeleivel. Megállapították, hogy a szokványos ütközési modell jobban illeszkedett az adatokhoz, de csak alig. Ez azt jelenti, hogy a féregjáratmodell még mindig életképes magyarázat lehet a GW190521 eseményre.
Ha tényleg erről van, az nemcsak a féregjáratok létezését bizonyítaná, hanem a tudósoknak egy hatalmas új eszközt is adna a tanulmányozásukra. Ez lehetővé tenné a tudomány számára, hogy első ízben pillantson bele egy, a miénken túli univerzumba – írja a Daily Mail.
