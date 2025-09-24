Egy másik univerzumból érkezett a jel a Földre – mondja a tudós

2019-ben a Földön működő gravitációshullám-detektorok egy olyan jelet észleltek, amely teljesen zavarba ejtette a tudósokat. Bár a mai napig nem találtak rá pontos magyarázatot, a szakértők nem zárják ki annak lehetőségét, hogy a jel egy másik univerzumból érkezhetett.

A Földre érkező jel egy másik univerzumból érkezhetett a szakértők szerint

Fotó: Unsplash/Képünk illusztráció

Nem zárható ki, hogy a jel egy másik univerzumból érkezett

A gravitációs hullámok a téridő szövetében keletkező fodrozódások, amelyeket általában hatalmas, sűrű objektumok, például fekete lyukak ütközései hoznak létre. Az érzékelt hirtelen kitörés azonban kevesebb mint egy tizedmásodpercig tartott, vagyis jóval rövidebb volt, mint amit a fekete lyukak összeolvadása általában keltett. Most a kutatók úgy gondolják, hogy ez a különös jel, amely a GW190521 nevet kapta, akár egy párhuzamos univerzumból is érkezhetett.

Egy tanulmányban a Kínai Tudományos Akadémia Egyetemének dr. Qi Lai vezette kutatócsoportja azt állítja, hogy a GW190521 egy féregjárat összeomlásának visszhangja lehetett.

Ha két fekete lyuk ütközése elég erős volt ahhoz, hogy alagutat hozzon létre az univerzumok között, a gravitációs jel áthaladhatott volna a féregjárat torkán a mi kozmoszunkba. Mivel a féregjárat csak nagyon rövid ideig maradhatott nyitva, ez megmagyarázná, miért tűnik úgy, hogy a GW190521 hirtelen megszakad.

Bár a modellezésük szerint ez a forgatókönyv nem túl valószínű, dr. Lai szerint a bizonyítékok nem zárják ki annak lehetőségét, hogy a jel egy másik univerzumból érkezett a Földre.

Einstein relativitáselmélete szerint a tömeggel rendelkező objektumok megnyújtják és meghajlítják a téridő szövetét. Ennek egyik fontos következménye, hogy a nagyon nagy tömegű objektumok ütközése fodrozódásokat kelt, amelyek a valóság szövetén keresztül hatalmas távolságokig terjednek.

Amikor a kettős fekete lyukak, az úgynevezett bináris fekete lyukak, egymás felé spiráloznak, a gravitációs mezők kölcsönhatásba lépnek, és saját hullámokat generálnak, amelyek egyre erősebbek lesznek, ahogy az ürességek közelednek egymáshoz. Ez adja a fekete lyukak összeolvadása által keltett jelekre jellemző, emelkedő mintázatot, azonban a GW190521 különlegessége, hogy hiányzik belőle a jel emelkedő része.