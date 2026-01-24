Ismerős Arcok az Arénában: felcsendül az összetartozás dala is

Nagykoncertet ad az Ismerős Arcok zenekar január 24-én este a Papp László Budapest Sportarénában, ahol természetesen elhangzik a dunaszerdahelyi focicsapat „himnuszává” vált Nélküled című dal is. Ez a számuk Nyerges Attila, a zenekar frontembere állítása szerint Orbán Viktor miniszterelnök 2019-es Nemzeti Összetartozás Napi megosztásának köszönheti óriási népszerűségét és lett a magyarság összetartozás-dala".

Az Ismerős Arcok zenekar 3 tagja: Práder Vilmossal (gitár), Galambos Nándorral (basszushangszer) és Kovacsik Tamással (dob) az MTVA stúdiójában (Fotó: Fodor Erika)

Az Ismerős Arcok zenekar részt vett a tavaly karácsonyi Jónak lenni jó adománygyűjtő kampányában is, ahol többek között az Aréna-koncertre szóló jegyekkel támogatták az ügyet. Ott a három zenekari tag: Práder Vilmos, Galambos Nándor és Kovacsik Tamás azt is elárulták a Metropolnak, személy szerint kinek, miért jó jónak lenni.

♬ Nélküled - Ismerős Arcok @fodorerikastory Az Ismerős Arcok Zenekar a január 24- koncertjükre felajánlott jegyekkel is támogatja a KEGYES-t, a Jónak lenni jó! idei kedvezményezettjét. A fiúk azt is elárulták, miért jó jónak lenni. #jónaklennijó❤️

Kovacsik Tamás 23 éve dobol az Ismerős Arcok zenekarban, ahol a hangszeres játék mellett magánemberként is megéli az összetartozás élményét.

Ehhez a közösséghez tartozni számomra elsősorban felelősség és hála. Az Ismerős Arcok nem csak egy zenekar, hanem egy olyan közös gondolkodás és érzésvilág, amit együtt élünk meg azokkal, akik hallgatnak minket. A tábor, ami körülöttünk kialakult, erőt ad, megtart és visszaigazolást ad arra, hogy van értelme kimondani azokat a dolgokat, amik sokakban ott vannak, csak nehezen találnak szavakat. Jó érzés tudni, hogy nem vagyunk egyedül

- vallja Kovacsik Tamás. Idén januárban, a magyar kultúra napján a Göd Művésze-díjjal ismerték el lakóhelyén a közösségért végzett munkáját.

Az Ismerős Arcok dobosa, Kovacsik Tamás 23 éve játszik a zenekarban

Az Ismerős Arcok dobosa a padláson kezdte, 11 évesen

Kovacsik Tamás negyedik generációs gödi, felmenői 1893 óta részesei a település történetének. Tamás gyermekkorától magába szívta azt az értékrendet, amely a családot mindig is jellemezte: a közösség iránti elköteleződést, a helyi értékek tiszteletét és a hagyományok szeretetét.

Zenei pályája is Göd egyik padlásán kezdődött. A családi házban talált ütött-kopott cintányér keltette fel benne az érdeklődést a dobolás iránt, amely 11 évesen egy életre szóló szenvedéllyé vált számára. 13 éves korában szülei – felismerve tehetségét – beíratták a szintén gödi Donászy Tiborhoz, aki akkoriban az ország egyik legismertebb dobosának számított (EDDA, Beatrice). A mestertől kapott útmutatás meghatározta Tamás szakmai fejlődését és emberi szemléletét egyaránt.