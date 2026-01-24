Ismerős Arcok az Arénában: felcsendül az összetartozás dala is
A zenekar koncertje elképzelhetetlen a Nélküled című számuk nélkül. Az Ismerős Arcok slágere Orbán Viktor miniszterelnöknek köszönhetően lett széles körben ismert és népszerű.
Nagykoncertet ad az Ismerős Arcok zenekar január 24-én este a Papp László Budapest Sportarénában, ahol természetesen elhangzik a dunaszerdahelyi focicsapat „himnuszává” vált Nélküled című dal is. Ez a számuk Nyerges Attila, a zenekar frontembere állítása szerint Orbán Viktor miniszterelnök 2019-es Nemzeti Összetartozás Napi megosztásának köszönheti óriási népszerűségét és lett a magyarság összetartozás-dala".
Az Ismerős Arcok zenekar részt vett a tavaly karácsonyi Jónak lenni jó adománygyűjtő kampányában is, ahol többek között az Aréna-koncertre szóló jegyekkel támogatták az ügyet. Ott a három zenekari tag: Práder Vilmos, Galambos Nándor és Kovacsik Tamás azt is elárulták a Metropolnak, személy szerint kinek, miért jó jónak lenni.
Kovacsik Tamás 23 éve dobol az Ismerős Arcok zenekarban, ahol a hangszeres játék mellett magánemberként is megéli az összetartozás élményét.
Ehhez a közösséghez tartozni számomra elsősorban felelősség és hála. Az Ismerős Arcok nem csak egy zenekar, hanem egy olyan közös gondolkodás és érzésvilág, amit együtt élünk meg azokkal, akik hallgatnak minket. A tábor, ami körülöttünk kialakult, erőt ad, megtart és visszaigazolást ad arra, hogy van értelme kimondani azokat a dolgokat, amik sokakban ott vannak, csak nehezen találnak szavakat. Jó érzés tudni, hogy nem vagyunk egyedül
- vallja Kovacsik Tamás. Idén januárban, a magyar kultúra napján a Göd Művésze-díjjal ismerték el lakóhelyén a közösségért végzett munkáját.
Az Ismerős Arcok dobosa a padláson kezdte, 11 évesen
Kovacsik Tamás negyedik generációs gödi, felmenői 1893 óta részesei a település történetének. Tamás gyermekkorától magába szívta azt az értékrendet, amely a családot mindig is jellemezte: a közösség iránti elköteleződést, a helyi értékek tiszteletét és a hagyományok szeretetét.
Zenei pályája is Göd egyik padlásán kezdődött. A családi házban talált ütött-kopott cintányér keltette fel benne az érdeklődést a dobolás iránt, amely 11 évesen egy életre szóló szenvedéllyé vált számára. 13 éves korában szülei – felismerve tehetségét – beíratták a szintén gödi Donászy Tiborhoz, aki akkoriban az ország egyik legismertebb dobosának számított (EDDA, Beatrice). A mestertől kapott útmutatás meghatározta Tamás szakmai fejlődését és emberi szemléletét egyaránt.
22 évesen csatlakozott az Ismerős Arcokhoz
Kovacsik Tamás 22 évesen, a Könnyűzenei Főiskola hallgatójaként csatlakozott legfiatalabb tagként az Ismerős Arcok zenekarhoz.
A zenekar dalaiban a nemzeti identitás, a család, a hazaszeretet, az értékeink tisztelete és a közösség fontossága kap hangsúlyt. Zenei világukat a népi motívumok, a rock és blues elemei, valamint a magyar irodalom inspirációi szövik át. Az elmúlt 23 évben az Ismerős Arcok a Kárpát-medence egyik legtöbbet koncertező zenekarává vált. Felléptek a legkisebb erdélyi falvakban éppúgy, mint New Yorkban, Torontóban vagy Svédország színpadain. ’Nélküled’ című dalukkal örökre beírák magukat a magyar könnyűzene történetébe.
Az Ismerős Arcok zenekar három alkalommal Gödön is adott koncertet, mindig hangsúlyozva a zenekar gödi kötődését. A zenekar tagjai, a kiváló zenészek 2020-ban a „több évtizedes kultúrateremtő tevékenységükért” megkapták a magyar könnyűzene legrangosabb állami kitűntetését, a Máté Péter-díjat.
