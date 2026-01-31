Egész életében a ritka betegség ellen küzdött a kislány - édesanyja karjaiban hunyt el csupán 6 évesen

Összetörten nyilatkozott egy influenszer édesanya arról, hogy 6 éves kislánya karjaiban hunyt el, miután elvesztette a ritka betegsége ellen folytatott hosszas csatát.

Egész életében a ritka betegség ellen küzdött a kislány. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Több ezer embert érintett meg a ritka betegséggel küzdő kislány története

Erin Oudshoorn több mint 24 000 Instagram-követőjével osztotta meg kislánya, Luella "Lulu" Oudshoorn küzdelmét az epilepszia ritka formájával, a West-szindrómával. Azonban férjével, Dave-vel együtt szerdán közölniük kellett a tragikus hírt, miszerint lányuk mindössze 6 évesen elhunyt.

A fájdalmas, összetört szívvel osztom meg, hogy szeretett Lulunk tegnap békésen elhunyt karjainkban, tágabb családja körében és mély szeretettel körülvéve. Dave és én teljesen összetörtünk. Egyszerűen nincsenek szavak a fájdalmunk kifejezésére. A kislányunk elment.

- írta az ausztrál influenszer.

A bejegyzés hónapokon át tartó csend után érkezett, ugyanis a kislány tüdőgyulladást kapott, és súlyosan lebetegedett.

Lulu az év nagy részében jelentősen rosszul volt, nagyon erős köhögéssel, extrém levertséggel, alacsony étvággyal és 39 fokostól magasabb lázzal küzdött, ami miatt heteket kellett kihagynia az iskolából, és nélkülözhetetlen terápiákból, amelyekre szüksége volt ahhoz, hogy fenntartsa képességeit.

A Little Lulu Love nevű anya-lánya Instagram-fióknak köszönhetőn a kis Lulu története több ezer emberhez jutott el. Rengeteg ember tisztelgett a kislány emléke előtt a gyászhírt követően, köztük a Tiny Hearts Foundation is.

Követtük Lulu útját, és láttuk, ahogy minden erejével küzdöttél érte. Még a saját fájdalmad közepette is nyíltan megosztottad velünk a történetét, hogy más családokon segíts, és ennek a nagylelkűségnek köszönhetően más gyerekeket is korábban diagnosztizáltak, és életek változtak meg. Nincsenek szavak.

- írta a szervezet az édesanyának.

A kislánynál mindössze 11 hetes korában diagnosztizáltak West-szindrómát, amelyre nincs gyógymód, és súlyos fejlődési késéseket okoz. A kis Lulu időnként napi 250 rohamot kapott, és nem tudott önállóan beszélni, járni vagy felállni.