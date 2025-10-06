„Mintha csak aludt volna” – rohamot kapott a tinilány, a padlón fekve találtak rá

Egy apa elmondta, milyen rettenetes pillanat volt az, amikor belépett a szobába, és a 13 éves lányát a padlón fekve találta. Sofia Chambers pár perccel korábban még jól volt, majd eszméletlenül feküdt. Ekkor még nem is sejtették, hogy ez egy roham volt, ami később ismét jelentkezett.

A tini rohamot kapott, mentőt riasztottak hozzá /Képünk illusztráció: Unsplash

A 48 éves Pete azonnal stabil oldalfekvésbe helyezte lányát és mentőt hívott – de 35 percbe telt, mire Sofia magához tért. Pete így fogalmazott:

A reggel teljesen szokásosan indult, aztán 7:45 körül egyszerűen csak ott találtam Sofiát a hálószobája padlóján. Úgy nézett ki, mintha mélyen aludna. Megnéztem, volt pulzusa, de csak feküdt ott, és egyáltalán nem reagált. Hívtam a mentőket, a diszpécser a vonalban maradt, és azt mondta, folyamatosan ellenőrizzük az életjeleit, amit meg is tettünk. Ezután kórházba szállították.

Az eset idén januárban történt, és különösen ijesztő volt, mert senki sem tudta, mi okozta a rémisztő tünetet. Az orvosok akkor még azt gondolták, Sofia egyszerűen csak elájult.

Ismét jelentkezett a roham

Két héttel később azonban a tini ismét rosszul lett az otthonukban, Észak-Downban, Észak-Írországban.

A bátyja szobája előtt esett össze, és a feleségem látta az egészet. Egész testében rángani kezdett – epilepsziás rohama volt.

– meséli Pete.

A következő hetekben Sofiánál egyre gyakrabban és hosszabban jelentkeztek a rosszullétek, sokszor heves görcsökkel kísérve. Az orvosok arra kérték a családot, hogy videózzák le a rohamokat, és március 28-án hivatalosan is fokális epilepsziát diagnosztizáltak nála. Gyógyszert írtak fel a rohamok megelőzésére, ami hatásosnak bizonyult.

Dad walked in to find daughter, 13, collapsed on bedroom floor https://t.co/7SRmLCtZSp — Belfast Live (@BelfastLive) October 1, 2025

„Az egész hatalmas sokk volt” – mondta Pete, hozzátéve, a családjukban nem volt korábban ilyen eset. Sofia azóta már hat és fél hónapja rohammentes. Az egyetlen komolyabb mellékhatás a fáradékonyság, bár elég magas szinten sportol. Jelenleg jól van és naponta kétszer szedi a gyógyszerét. A család reméli, hogy Sofiának gyermekkori epilepsziája van – ez az a típus, amelyből sokan kinőnek felnőttkorra:

Ha két évig rohammentes marad, talán leállíthatják a gyógyszerezést.

Az Egyesült Királyságban több mint 630 000 ember él epilepsziával, és az Epilepsy Action kutatása szerint a brit felnőttek 54 százaléka nem tudná, mit kell tennie, ha nyilvános helyen látna egy epilepsziás rohamot.

Pete, aki iskolaigazgató, szeretné felhívni a figyelmet arra, milyen gyakori az epilepszia, és mit kell tenni, ha valaki szemtanúja lesz egy rohamnak. Fontos, hogy az emberek megtanulják az alapvető elsősegélyt: ha valaki rohamot kap, gondoskodjunk arról, hogy a feje biztonságban legyen, de hagyjuk, hogy a roham lefolyjon magától – ne avatkozzunk közbe, mert a személy magától ki fog jönni belőle. A család azt szeretné, ha Sofia története bátorítást adna más epilepsziával élőknek, írja a Mirror.

