RETRO RÁDIÓ

„Félelmetes, mennyire valósághű lett...” - Weisz Fanni nem akart hinni a szemének, amikor meglátta ezt a képet

A közösségi oldalán adott hangot a megdöbbenésének.

Megosztás
Szerző: KL
Létrehozva: 2025.12.07. 12:30
fotó AI Weisz Fanni karácsony mesterséges intelligencia

Weisz Fanni az utóbbi időben inkább a családjával kapcsolatos tartalmakat tett közzé, fontos szerepet tölt most be az életében az anyaság. Ám ezúttal most egy különleges fotót osztott meg a közösségi oldalán.

293A8562
Weisz Fanni is meglepődött mennyire élethű képet csinált róla a mesterséges intelligencia Fotó: Szabolcs László

Mesterséges intelligenciával készült fotót mutatott Weisz Fanni

Sokan elsőre azt hihetnék, hogy a képen Weisz Fanni látható, hiszen a fotó valóban nagyon élethű. Ám, akik végig olvasta a poszt leírását, az hamar rájöhetett, hogy a képet a mesterséges intelligencia készítette róla. Az eredmény a korábbi szépségkirálynőt is megdöbbentette, ő sem akarta elhinni, hogy mennyire valósághű lett róla a fotó.

Boldog Mikulást mindenkinek! 1 perc alatt átöltöztetett a mesterséges intelligencia, és még a Grincset is mögém varázsolta… Félelmetes, mennyire valósághű lett az egész — mintha tényleg ott állna mögöttem!

- fogalmazott Weisz Fanni, akinek a bejegyzését ide kattintva tudod megtekinteni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu