„Félelmetes, mennyire valósághű lett...” - Weisz Fanni nem akart hinni a szemének, amikor meglátta ezt a képet

Weisz Fanni az utóbbi időben inkább a családjával kapcsolatos tartalmakat tett közzé, fontos szerepet tölt most be az életében az anyaság. Ám ezúttal most egy különleges fotót osztott meg a közösségi oldalán.

Weisz Fanni is meglepődött mennyire élethű képet csinált róla a mesterséges intelligencia Fotó: Szabolcs László

Mesterséges intelligenciával készült fotót mutatott Weisz Fanni

Sokan elsőre azt hihetnék, hogy a képen Weisz Fanni látható, hiszen a fotó valóban nagyon élethű. Ám, akik végig olvasta a poszt leírását, az hamar rájöhetett, hogy a képet a mesterséges intelligencia készítette róla. Az eredmény a korábbi szépségkirálynőt is megdöbbentette, ő sem akarta elhinni, hogy mennyire valósághű lett róla a fotó.

Boldog Mikulást mindenkinek! 1 perc alatt átöltöztetett a mesterséges intelligencia, és még a Grincset is mögém varázsolta… Félelmetes, mennyire valósághű lett az egész — mintha tényleg ott állna mögöttem!

- fogalmazott Weisz Fanni, akinek a bejegyzését ide kattintva tudod megtekinteni.