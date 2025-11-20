RETRO RÁDIÓ

„Mindig is arról álmodtam, hogy egyszer saját gyermekem lesz...” – szívmelengető vallomást tett Weisz Fanni

A szépséges modell őszinte vallomása mindenkit meghatott.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.20.
Módosítva: 2025.11.20.
Weisz Fanni anyaság család vallomás

Weisz Fanni nemrégiben meglepte rajongóit egy szívmelengető bejegyzéssel az Instagram-oldalán. A szépséges fotómodell immár boldog családanya is, aki nagyon hálás minden pillanatért, amit a családjával tölthet.

alt=Weisz Fanni élvezi az anyaság minden pillanatát
Weisz Fanni élvezi az anyaság minden pillanatát Fotó: Szabolcs László

Weisz Fanni hálás a családjának

Az angyalarcú modell őszinte sorai az anyaságról, családról és a háláról igazán közelebb hozta a követőket hozzá, hiszen rengetegen reagáltak Fanni vallomására. A 33 éves szépség bátran oszt meg követőivel munkájáról vagy akár családjáról kapcsolatos emlékezetes pillanatokat.

Olyan jó érzés, hogy van egy családom. Minden nap hálát érzek azért, hogy anyukája lehetek – ez életem egyik legnagyobb ajándéka. Mindig is arról álmodtam, hogy egyszer saját gyermekem lesz, és most, hogy ez az álom valóra vált, minden pillanat újabb csoda számomra

– írta családi fotója mellé a közösségi oldalán a modell.

A rajongók teljesen odáig vannak az őszinte sorokért, rengeteg támogató és elismerő üzenet érkezett a bejegyzés alá.

Weisz Fanni legfrissebb Instagram-bejegyzése a LINKRE KATTINTVA megtekinthető!

 

