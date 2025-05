Hú, de forró: Som-Balogh Edina bikiniben mutatta meg magát, mámorító a látvány

Varázslatos hétvége Egerben – alpakákkal, nyugalomban, luxusban!

Egy igazán különleges helyen töltöttük a hétvégét Egerben, és még most is nehéz szavakba önteni, milyen fantasztikus élmény volt! A természet csendje, a nyugalom és béke végig körülölelt minket – ezt a fotók is hűen tükrözik.



A legnagyobb élmény mégis az volt, hogy alpakákkal ébredtünk és feküdtünk – a gyerekek imádták őket, és az etetésük igazi kaland volt számukra.