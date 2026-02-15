Ilyen volt régen a busójárás - retró képgaléria

A Busójárás nem csupán egy farsangi esemény, hanem napjainkban is fontos élő hagyomány, amely generációk emlékezetében él tovább. A Busójárásról szóló képgaléria ezt az emlékezetet ragadja meg: régi fotókon, archív felvételeken és megkopott, mégis beszédes pillanatokon keresztül kalauzol vissza bennünket a mohácsi télűző ünnep múltjába.

Mohács: a retró felvétel a busójárás idején készült 1969-ben / Forrás: Fortepan / Székely Balázs

Retró busójárás - így kergettük el a telet régen!

A galéria képei olyan korszakokat idéznek meg, amikor a busómaszkok még családon belül öröklődtek, a bundák súlya alatt pedig nem turistalátványosság, hanem valódi közösségi rítus zajlott. A fekete-fehér fotókon felismerhető az a nyers erő és játékos féktelenség, amely mindig is a Busójárás sajátja volt: maszkos alakok a Duna partján, kereplők, kolompok, füst és nevetés egyetlen képkockába sűrítve.

A retró galéria különleges értéke, hogy nem idealizálja a múltat, hanem őszintén mutatja meg azt. Láthatjuk a hideg utcákon gyülekező busókat, a kíváncsian figyelő gyerekeket, az asszonyokat az ablakokban, és azt a falusi-kisvárosi miliőt, amelyből ez az UNESCO által is elismert szokás kinőtt. Ezek a képek nemcsak dokumentálnak, hanem történeteket mesélnek: a felkészülésről, az összetartozásról és arról, hogyan vált a tél elűzése közös ünneppé.

A Busójárás egyszerre nosztalgikus és tanulságos. Segít megérteni, honnan indult ez a hagyomány, és miért fontos ma is, hogy ne csak látványként, hanem élő kulturális örökségként tekintsünk rá. Egy biztos: aki végignézi ezeket a képeket, más szemmel fogja figyelni a mai busók zajos, színes forgatagát.

A 2026-os Mohácsi Busójárás egyébként február 12-én kezdődött és egészen február 17-ig tart. A télbúcsúztató népszokás hagyományosan a farsangi időszak végén, a farsangvasárnaptól húshagyókeddig tartó időszakban zajlik. A főbb programok, köztük a busócsónakázás és a koporsóégetés, farsangvasárnap és húshagyókedden érik el csúcspontjukat.

A fotóra kattintva megnyílik a képgaléria!